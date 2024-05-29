人民网大马士革5月29日电 （记者薛丹）贝鲁特当地时间5月28日，中国第22批赴黎维和部队多功能工兵分队高标准通过首次联黎部队军事能力评估。

此次军事能力评估主要目的是检验维和部队能否具备完成维和任务、有效处置各类突发事件的能力。评估采用联合国最新部署的测评系统，评估区分功能和任务2个大类，12个分项，共538个评分项目。这是我第22批赴黎维和部队多功能工兵分队部署到任务区以来，首次接受该项评估。

评估过程中，由联黎司令部人事、训练、后勤等7个部门10余人组成的检查评估组，首先听取了我维和部队工作简报，而后查阅了维和官兵的软件资料，逐一逐项进行打分，期间还对口询问、实地查看、拉动检验等方式，对我维和分队遂行任务能力进行系统性评估。

为确保军事能力评估顺利通过，该维和分队根据联黎协调会精神，前期针对性组织模拟评估，进一步规范扫雷排爆、工程建筑、医疗救治等工作流程，修缮整治营区设施，检修保养装备器材，结合当前严峻的地区形势，动态修订完善5类16套应急预案，常态组织安全形势分析、安全专项检查、管理工作督导，随时响应各类应急处突演练，全面提高遂行任务能力和战备水平。经过3个多小时的检查评估，我维和分队军事战备能力各项指标均达到评估标准，完全具备遂行联合国赋予任务的能力，受到评估小组高度肯定。

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