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6月起泰国免签可停留60天

2024年05月29日15:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月29日电 （记者简承渊）5月28日，泰国总理赛塔在总理府透露，内阁会议已批准了外交部提出的旨在促进泰国旅游业和刺激经济的签证措施和指南。

泰国总理府发言人柴·瓦查隆在新闻发布会上透露，内阁会议已批准实施签证便利化措施和指导方针，以刺激泰国经济和旅游业。“这一计划分为三个阶段，特别是短期措施将于2024年6月开始实施，此次短期措施的重点在于扩大免费签证的适用范围，将原先仅限57个国家扩大至93个国家，并将单次停留期限从30天延长至60天。”柴·瓦查隆说，这些国家包括中国、印度、哈萨克斯坦、罗马尼亚、乌兹别克斯坦、墨西哥、柬埔寨、老挝、斯里兰卡、巴拿马、摩纳哥、中美洲国家等。

此次对于工作和旅行群体，尤其是独立工作者（自由职业者），签证的有效期已经扩大至最长5年，停留期为180天，而之前的签证只有60天的停留期，并且只能延长一次。另外调整本科及以上学历国际学生的签证权利，在其在泰学习一年后可延长留学签证期限。此外，还对希望在泰国度过晚年的老年人的临时签证或长期签证的签发标准和条件进行了调整。柴·瓦查隆认为所有这些措施将有助于吸引潜在的外国游客来到泰国，支持经济发展，并使泰国成为各个领域优秀人才的目的地，共同为国家的发展发挥重要作用。

(责编：燕勐、杨牧)

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