新华社联合国5月28日电（记者王建刚）今年5月29日是第22个国际维和人员日。联合国负责维和事务的副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦日前在接受新华社记者视频采访时，对中国在联合国维和行动中的重要作用和重要贡献表示高度赞赏。

“中国的贡献和支持对我们至关重要。”拉克鲁瓦说，中国不仅是联合国维和行动的第二大资金贡献国，还派出了大量的维和人员，为全球和平稳定作出了显著贡献。

他表示，不断爆发和日趋严重的冲突给全球和平与稳定造成了严峻挑战，在这个大背景下，中国对维和事业的重要贡献显得弥足珍贵。

拉克鲁瓦对在联合国旗帜下服务的中国维和人员的卓越表现表示感谢，强调他们的工作“非常优秀”。他说，维和人员目前面对的挑战日益严峻，尤其是出现各种新威胁。“中国正在为对抗这些新威胁提供新的解决方案，在提升联合国维和能力建设方面扮演着积极角色。”

拉克鲁瓦还对中国未来对维和事业的持续重要贡献表示乐观，尤其是在开创维和新局面和新模式方面。“我们依赖中国帮助我们继续前行，正如中国一直以来所做的那样。”

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