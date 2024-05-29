新华社马拉博5月29日电 心相近 | 元首外交的丰硕成果“正惠及两国人民”

新华社记者王泽 吕诚成 陈杉

看到新华社记者手中的中国－赤道几内亚友谊小学中国学生们的照片，赤道几内亚共和国总统奥比昂脸上露出了笑容。

“当时我们宣布捐建这所小学，是想表达我们对中国的情谊，还有对教育事业的重视。”在访华前夕，奥比昂总统在总统府接受了新华社记者专访，深情回忆起2015年对中国的国事访问。“我同习近平主席就两国合作深入交流，取得的丰硕成果正惠及两国人民。”

奥比昂总统表示，中国是赤道几内亚的真诚朋友和可靠伙伴，习近平主席一系列重大倡议推动非中命运共同体建设不断深化，“为我们带来了前所未有的历史机遇”。

28日下午，习近平主席在京同来访的奥比昂总统举行会谈。两国元首宣布，将中赤几关系提升为全面战略合作伙伴关系。

友谊的种子播在心田里

中国和赤道几内亚建交已逾半个世纪，传统友谊深厚。2015年4月，习近平主席同来访的奥比昂总统决定，将中赤几关系提升为平等互信、合作共赢的全面合作伙伴关系。在那次访华期间，怀着对中国人民兄弟般的情谊，奥比昂总统宣布赤道几内亚将在中国云南省金平县捐建一所学校。

“2016年工程完工后，孩子们拥有了5层宽敞明亮的教室，曾是泥巴地的山坡也变成了操场。”中国－赤道几内亚友谊小学校长冉红艳说。如今，这所学校有来自中国16个民族2000多名学生就读，学校的特色展室里陈列着孩子们关于两国友谊的摄影、手工、绘画作品。五年级学生马紫仪说：“老师会向我们讲述学校历史和赤道几内亚的情况，还有我们和赤道几内亚的友谊。”

“我们十分骄傲地看到，在中国－赤道几内亚友谊小学栽下的友谊种子，正在开花结果。”奥比昂总统27日在同云南中国－赤道几内亚友谊小学的师生代表举行视频连线时这样感慨。活动上，身着苗、瑶、傣、哈尼族等民族服饰的孩子们为奥比昂总统唱起富有民族特色歌曲，气氛欢快而亲切。奥比昂总统说，希望将来可以参访这所以“友谊”命名的小学。

“人才就是未来。这方面我们同中国有深刻的共识，两国在教育方面的合作卓有成效。”奥比昂总统在行前接受专访时表示。自1977年起，中国开始接收赤道几内亚留学生。为进一步深化两国教育合作、增进人民相互了解，两国在2015年4月关于建立全面合作伙伴关系的联合声明中决定，中方“继续向赤道几内亚提供政府奖学金名额”，两国“办好赤道几内亚国立大学孔子学院”。

2014年，赤道几内亚青年米拉格罗萨赴华求学。在位于北京的对外经济贸易大学留学期间，她创办了一本名为《真实赤几》的杂志，用中文、英语和赤道几内亚官方语言西班牙语向同学和老师介绍自己的国家。2018年，奥比昂总统在赴华出席中非合作论坛北京峰会期间了解到这本杂志，对米拉格罗萨予以鼓励和支持。米拉格罗萨学成回国后，《真实赤几》杂志转型为媒体机构，得到赤道几内亚官方认证，上线了电子版并每日更新，内容也更为丰富，中国新闻比例大幅上升。

“中国可以说是我的第二故乡，在中国的所见所学改变了我的人生。”米拉格罗萨说，留学中国不但让她学到专业知识，更改变了思维方式。中国人的勤劳与智慧令她印象深刻，“我希望帮助更多青年了解中国”。

2016年1月，赤道几内亚国立大学孔子学院揭牌成立，像米拉格罗萨这样的青年多了亲近中国文化和到中国看一看的机会。

21岁的大学生恩圭马回忆，小时候村子里来过中国人，向大家传授农业技术。“他们很友善，会教我说‘你好’‘再见’。”恩圭马说，从那时起，“一颗友谊的种子就播在了我心田里”。

上大学后，恩圭马惊喜地发现学校里有孔子学院，便毫不犹豫报了名。他说：“我已经通过‘汉语桥’项目两次前往中国。中国对我来说代表着未来，毕业后我希望去中国深造，学习教育学。”

中企承建的马拉博大学城将于2024年10月竣工交付，赤几国立大学的新校区就在其中。赤几国立大学孔子学院外方院长费尔南多·帕纳德斯·加西亚说：“我相信两国文化交流的桥梁会越来越宽，民众的心会靠得越来越近。”

“像你们一样治病救人”

“我长大后也要成为医生，像你们一样治病救人。”14岁的本哈明接受术后复查时，对第33批援赤道几内亚中国医疗队医生刘安文说。

一个多月以前，本哈明因疝嵌顿疼得直不起腰，当时他正面临升学考试，父亲胡安心急如焚。听说中国医疗队医术精湛，胡安带着本哈明前往马拉博地区医院就诊。

中国医生出诊不收费，但医院收取的20万中非法郎（约合2391元人民币）诊费成了一道坎，胡安只凑够了一半。得知这一情况，刘安文医生和他的中国同事以个人名义为本哈明支付医疗费，并为他实施腹腔镜手术。

术后一天本哈明就出院了，几天后顺利通过升学考试。“中国医生太好了，我十分感激！”本哈明说。

马拉博地区医院技术院长雷诺兹·翁杜瓦·特里略表示，中国医生不仅治病救人，还将腹腔镜手术、静脉穿刺等技术毫无保留地传授给当地医生。

麻醉科医生迪奥斯达达·巴塔帕说：“以前我们总感觉‘这个病人我治不了，得转诊，得转院’，但经过中国医生的培训，我和同事能独立处理的病案越来越多，我们更有信心去救治病人。”

1971年以来，中方已向赤道几内亚派遣33批医疗队，共计600多人次。中国医疗队仁心仁术赢得赤道几内亚人民的信任和赞誉。2021年，奥比昂总统就中国医疗队派遣50周年视频致谢，向习近平主席、中国政府和中国人民致以最诚挚的谢意和敬意。

2023年8月，在赤道几内亚中南省涅方市，中国援建的中国－赤道几内亚友好医院正式启用，有望大力改善当地医疗基础设施条件。奥比昂总统在28日的会谈中表示，中国援非医疗队、帮助修建的中赤几友好医院等重要项目，造福了当地人民，成为非中友好的象征。

“我们国家建设正呈现出‘赤几特色’”

在赤道几内亚首都马拉博所在的比奥科岛西北部，伫立着一座弧形顶的银白色高大建筑，这是马拉博国际机场的新航站楼。走下飞机，不少游客会举起手机对着漂亮的航站楼拍照。

这座中企承建的机场于2022年5月启用。“这座机场给了我们全新的视野，是我们的骄傲。”当地居民玛利亚说，旧机场很小，设施老旧，而新机场先进、美观，成为赤道几内亚的一张亮丽名片。

“我们国家的不少基础设施项目由中国企业承建，我们非常放心。”赤道几内亚国家项目规划和跟踪办公室主任亚历杭德罗·米查·恩苏埃说。赤道几内亚前总理奥巴马·阿苏埃说，通过中非合作论坛、共建“一带一路”倡议等，中国已在非洲实施了大量促进当地发展的项目，大批非洲民众有着切身体会。

在大陆大区最大城市巴塔市北部的小餐厅里，50岁的老板翁多从冰箱里拿出一瓶冒着冷气的啤酒，送到顾客桌上。供电平稳、冰箱能正常使用，对于翁多来说曾是一种奢望，而如今已习以为常。翁多说，自己和许多居民都受益于吉布洛水电站的修建。

在中南省，维勒河河水从吉布洛水电站大坝中迸出又落下，隆隆水声震耳欲聋。中企承建的吉布洛水电站是赤道几内亚目前装机量最大的水电站，支撑大陆大区90%的用电量，让“市区路灯点不亮、家家自备发电机”成为历史。2018年12月，在吉布洛水电站上游调节水库的竣工仪式上，奥比昂总统亲自为项目剪彩并为中方人员授勋，以表彰他们为项目建成及赤几发展所作贡献。

28日会谈后，两国元首共同见证签署关于投资、经济发展、数字经济、绿色发展、落实全球发展倡议等领域多项双边合作文件。

“在中国的帮助下，我们国家建设正呈现出‘赤几特色’，就是把国家发展和人民福祉紧密联系在一起。”亚历杭德罗·米查·恩苏埃说，同中国的合作让赤道几内亚和非洲有了团结振兴的希望和雄心。

在2023年8月的中非领导人对话会上，习近平主席宣布“支持非洲工业化倡议”“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”3项务实举措，助力非洲一体化和现代化事业。

“习近平主席的倡议是非洲解决发展困境的有效途径，将为包括赤道几内亚在内的非洲国家发展带来强大能量。”奥比昂总统在采访中表示，中国和非洲是全球发展的重要力量，在世界经济复苏缓慢的当下，中非彼此都是对方的机遇。

回望建交以来的半个多世纪，中国和赤道几内亚始终平等相待、相互尊重、相互支持，堪称南南合作的典范。面向未来，中国将同包括赤道几内亚在内的非洲国家携手前行，为构建高水平中非命运共同体作出更大贡献。（参与记者：曾维、曾涛、韩旭）

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