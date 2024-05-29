人民网开罗5月29日电 （记者黄培昭）中阿合作论坛第十届部长级会议召开前一天，联想集团与沙特公共投资基金子公司Alat埃耐特达成战略合作协议，获沙特主权财富基金20亿美金战略投资，并将在沙特首都利雅得设立中东和非洲市场地区总部，其中包括一个客户中心和一个面向该地区的研发中心。联想集团还将在沙特新建个人电脑与服务器制造基地，进一步扩大联想集团的全球制造业布局。目前，联想集团在全球设有30多个制造基地，分布在中国、阿根廷、巴西、德国、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美国等地。

5月29日， 联想集团宣布，与沙特公共投资基金旗下专注变革性科技投资和可持续制造的公司Alat埃耐特达成战略合作框架协议（以下简称“战略合作”）和债券认购协议（以下简称“投资”）。该战略合作和投资将促进联想集团加速转型，增强全球影响力，并强化全球制造业的多元化布局，同时利用中东和非洲地区信息技术和企业服务市场的增长潜力，推动联想集团的业务发展。

此次战略合作及提议的20亿美元的无息可换股债券投资（“债券发行”）将为联想集团落实其既定战略提供更大的财务灵活性，并进一步推动其向解决方案和服务提供商转型。此次战略合作包括联想集团在沙特阿拉伯首都利雅得新建中东和非洲市场地区总部，并在该国新建个人电脑与服务器制造基地，为该地区的客户提供服务。

目前，沙特阿拉伯正步入清洁能源新时代，并计划到2030年实现50%的电力来自可再生能源。为助力沙特达成此目标，同时推动联想集团实现2050年净零排放目标，联想集团将不仅贡献于沙特的2030愿景，也将受益于沙特在清洁能源和可持续制造方面的各项举措，进而实现公司自身目标。联想集团在其当前的全球制造业布局基础上增设这一新的制造基地，将增强其全球供应链的韧性和灵活性，同时为中东和非洲地区的客户提供更为敏捷的服务。

随着当地大型项目的新增和经济的快速发展推动市场强劲增长，国际数据公司IDC预计，中东和非洲地区的信息技术和企业服务市场规模有望于2027年达到近380亿美元。凭借联想集团在中东和非洲地区以及全球的行业领先地位，与Alat埃耐特的合作将有助于联想集团把握该地区强劲增长所创造的发展机遇，释放数字科技驱动变革的潜力，进一步提升联想集团作为全球科技领军企业的地位。

联想集团董事长兼首席执行官杨元庆表示：“通过这次强有力的战略合作，联想集团将拥有更多的资源和更大的财务灵活性，进一步加速转型并拓展业务，把握中东和非洲地区的巨大增长机遇。未来，我们计划在沙特新建一个技术与制造基地，助力该地区发展成为未来的创新中心，而Alat埃耐特将受益于此。此次合作彰显了对我们公司、对我们的市场领导地位和未来发展潜力的巨大信心。”

Alat埃耐特是沙特阿拉伯公共投资基金旗下公司，于2024年2月1日成立，它将在沙特建立一个专注于先进工业和电子产品行业的全球可持续技术制造中心。Alat埃耐特最初的关键战略业务领域覆盖半导体、智能设备、智能建筑、智能家电、智能医疗、先进工业、下一代基础设施相关技术、电气化和人工智能基础设施。

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