人民网马尼拉5月29日电 （记者樊帆）近日，邦板牙省警察局中文培训班和菲律宾航空安全管理局中文培训结业典礼在红溪礼示大学成功举行。中国驻菲律宾大使馆教育参赞熊胜、菲律宾邦板牙省警察局局长利瓦伊·霍普·巴西利奥上校、菲律宾国家航空安全管理局第三区局长加里·雷耶斯上校、红溪礼示大学副校长何塞·马卡帕加尔、刑事司法教育学院院长露西、志愿者教师以及警察学员代表等130余人参加了本次结业典礼。

中文培训班结业典礼上为学员颁发结业证书。人民网记者 樊帆摄

邦板牙省警察局局长利瓦伊·霍普·巴西利奥上校向本次培训的老师表达了感谢，随后他表示，通过语言的交流学习，可以促进中菲双方的理解和交流协作，更好地服务华人社区，提高社会服务的质量。

菲律宾国家航空安全管理局第三区局长加里·雷耶斯上校引用孔子的话表示，向大家表达了坚持学习的重要性。随后，他又引述老子的话，“我们将车轮的辐条连接在一起，但使马车移动的是中心孔”（三十辐共一毂，当其无，有车之用），表示一个人无法完成所有的事，重要的是一起去做这些事。

邦板牙省警察局学员在结业典礼上表演合唱。人民网记者 樊帆摄

中国驻菲律宾大使馆教育参赞熊胜发言表示，两个多月的中文培训帮助学员打开了理解中国的窗口，掌握中文将极大地提升执法效率和服务质量，有助于更好地理解中国文化和价值观，在保护中菲两国公民的安全、促进两国各领域友好合作中发挥重要的桥梁作用。他勉励学员们继续保持学习热情，不断提升语言能力和专业素养，做中菲友谊的见证者和推动者。

邦板牙省警察局中文培训班和菲律宾航空安全管理局中文培训结业典礼在红溪礼示大学成功举行。人民网记者 樊帆摄

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