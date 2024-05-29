人民网巴黎5月29日电 （记者于超凡）第26届欧莱雅—联合国教科文组织“世界杰出女科学家成就奖”颁奖典礼28日晚在位于法国巴黎的联合国教科文组织总部举办。颜宁、罗斯·勒克、阿莉西亚·科瓦洛托夫斯基、纳达·贾巴多、吉纳维芙·阿尔穆兹尼等5位来自世界各地的科学家获颁2024年度奖项，以表彰她们在生命与环境科学领域的卓越贡献，特别是在针对癌症、疟疾、小儿麻痹症等传染性疾病，以及肥胖症、糖尿病、癫痫等慢性疾病所做的开创性研究与杰出成果。

中国科学院院士、清华大学生命科学学院讲席教授、深圳医学科学院创始院长、深圳湾实验室主任颜宁是“世界杰出女科学家成就奖”创办以来第八位获奖的中国科学家。她揭示了众多跨膜蛋白的原子结构，这些跨膜蛋白调控着葡萄糖和多种离子等化学物质的跨膜转运，对于维持细胞的良好功能至关重要。她的研究为可能导致疼痛或癫痫、心律失常等疾病的细胞功能缺失或突变提供了分子角度的解释，也给新疗法和新药物的研发提供了线索，为理解药物或毒素如何作用于体内蛋白提供了全面的视角。

颜宁在获奖致辞中表示，“这份荣誉不仅是对我个人努力的认可；对一路支持并激励我的人们而言，也值得庆贺。”她特别感谢了高中化学老师关仪女士、博士生导师施一公教授、她的家人及一同共事的团队成员。颜宁在致辞中勉励参与颁奖礼的观众和全体女性研究者，“成为女科学家的道路或许充满挑战，但还不足以阻碍你前行的脚步。所以，请勇敢做自己”。

联合国教科文组织总干事阿祖莱和欧莱雅董事会主席、欧莱雅企业基金会主席安巩为五位获奖人颁奖。阿祖莱表示，尽管近几十年，全球各大领域都取得了显著进步，但是仍有一个事实没有改变——那就是在科学界，性别不平等依旧存在。“世界需要科学，科学需要女性，我们将持之以恒、竭尽全力支持她们，我们也对与欧莱雅过去26年一起支持的所有杰出科学家深感骄傲。”阿祖莱说。安巩表示，欧莱雅基金会致力于赋予女性科学家应有的科研地位，消除她们遇到的种种障碍，激励未来的女孩们追求科学事业，能够为社会中的大多数人创造福祉。

1998年，欧莱雅集团和联合国教科文组织共同设立了“世界杰出女科学家成就奖”，该奖项旨在全球范围内彰显女性卓越的科研成就并帮助才华横溢的女科学家获得应有的认可，以榜样的力量激励年轻一代投身科学。每年，该奖项会对来自世界主要地区的5位杰出女科学家进行表彰，以肯定其科研成就。

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