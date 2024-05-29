人民网阿布贾5月28日电 （记者姜宣）27日，尼日利亚江西联合商会与来访的江西省政府代表团在尼日利亚首都阿布贾举行赣商交流会。代表团成员江西省副省长孙洪山、省卫健委主任龚建平、省外办副主任胡志扬、赣南师范大学副校长肖笃森，江西联合商会会长汤力、执行会长胡义峰、丁传发、秘书长周朝，及驻尼江西籍人员代表上百人参加了活动。

孙洪山向广大在尼赣籍侨胞表示慰问，对侨胞为家乡所做的贡献表示感谢。他说，尼日利亚是非洲最大经济体，中国非常重要的贸易伙伴，在尼赣籍侨胞把准定位、方向，把握机会，乘着时代浪潮不断向前。他嘱咐在尼侨胞不忘乡愁，多回家乡；传播乡音，讲好故事；凝聚乡情，互帮互助；互通信息，共谋发展。

汤力表示，中尼两国建交以来，友好关系稳步发展，取得了许多令人瞩目的成果。未来，尼日利亚江西联合商会将进一步发挥桥梁纽带作用，带领企业加强对尼贸易往来，扩大产品进出口，实现互利共赢。

交流会上，在尼江西籍企业代表纷纷表示，将竭尽全力维护两国友好关系，加强经贸往来，传播好乡音，为家乡建设作出应有贡献。

尼日利亚江西联合商会成立于2017年12月，目前有理事单位等31家，普通会员单位65家。致力于维护旅居尼日利亚江西企业和个人合法权益，促进江西与尼日利亚经贸往来与文化交流。商会成立以来，积极扶助遭遇困难的江西籍企业及个人，维护相关在尼合法权益，认真履行社会责任，获得了尼社会各界的广泛好评。

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