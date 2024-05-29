近日，“中国好故事”地域特色文化网络国际传播案例征集展播活动评选结果正式发布，来自全国各省（区、市）的100部作品入选精品案例。

本次活动于2023年11月9日在世界互联网大会乌镇峰会“网络传播与文明互鉴”论坛上正式启动，11月9日至12月31日面向全社会公开征集具有地域特色的文化网络国际传播作品，共征集到图文类、活动类、影视类案例作品1400余部。经由高校智库、中央媒体、国际传播、影视制作等领域共计19位评审专家进行多轮评审，最终评选出100部精品案例。

“中国好故事”地域特色文化网络国际传播案例征集展播活动由中央网信办指导，中国外文局、中国互联网发展基金会主办，中国外文局煦方国际传媒（局新媒体国际传播中心）承办，旨在通过案例征集、精品展播、行业交流等丰富形式，梳理我国地域特色文化网络国际传播优质内容，塑造地域特色文化网络国际传播品牌，促进地域特色文化与世界各国文化的交流。

查看获奖案例详细情况，可登陆http://zghgs.mychinastory.com。

(责编：苏缨翔、崔越)