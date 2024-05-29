新华社里斯本5月28日电（记者赵丹亮）《国际中文教师专业能力标准》葡语版发布会28日在葡萄牙里斯本大学举行，来自葡中双方教育界人士、在葡中文教师参加了发布会。

葡萄牙教育部学校建设总局中文项目负责人卢尔德斯·安德里诺表示，《国际中文教师专业能力标准》葡语版的推出将开阔葡萄牙学生的视野，激励更多学生学习中文，将来从事国际中文教育事业。

中国教育部中外语言交流合作中心主任郁云峰在致辞中表示，这是《国际中文教师专业能力标准》外语版首次在海外正式发布，具有重要的里程碑意义。他表示，将致力于加强国际合作，通过推动政府、教育部门间签署合作协议，积极促成与各国外语教师标准的资质互认；通过与各国教师教学协会合作，助力当地中文教师职业和专业发展。

据介绍，《国际中文教师专业能力标准》2022年8月由世界汉语教学学会发布，旨在为国际中文教师的教育教学活动提供科学有效的指导，为国际中文教师专业能力认定与评估、国际中文教育培训提供依据和规范，受到海内外各界关注和欢迎。

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