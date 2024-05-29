人民网托伦5月28日电 （记者禹丽敏）日前，第11届国际亚洲大会在波兰托伦市举行，本届大会中国为主宾国，配套开展了一系列经贸和文化推介活动。国际亚洲大会系波聚焦亚洲议题最重要国际会议之一，来自20多国政商学媒界代表出席本届大会。

孙霖江大使在开幕式现场致辞。人民网记者 禹丽敏摄

中国驻波兰大使孙霖江在开幕式主旨发言中表示，中波传统友好，近年来各领域合作及地方交往不断深化。期待两国以建交75周年为契机，向世界发出坚持互利共赢、携手应对挑战的积极信号，共同推动构建人类命运共同体。

大会期间，驻波兰使馆举办了纪念中波建交75周年及中国新时代发展成就图片展。与会来宾纷纷表示，图片展生动展现中国式现代化成就，对中国未来及中波关系发展充满信心。

开幕式现场。人民网记者 禹丽敏摄

同期，波兰中国总商会组织中资企业赴库亚夫斯科—滨海省（以下简称“库—滨省”）进行商务考察，期间举办库—滨省投资贸易推介会、庆祝中波建交75周年“中国之夜”中波企业交流会、走访托伦工商会，对话库—滨省经济特区管委会，并出席托伦亚洲大会开幕式。中国驻波兰大使孙霖江出席省长对话会和推介会并发表讲话，中国驻波兰大使馆经商处公使衔参赞徐晓峰出席上述活动并在“中国之夜”中波企业交流会发表致辞。

本次考察活动由总商会会长，波兰中国银行行长胡新元率领，共三十余名会员企业代表参加考察。

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