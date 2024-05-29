人民网迪拜5月28日电 （记者管克江）第三届阿联酋中国轮胎汽配展27日在阿联酋沙迦国际会展中心开幕。来自山东、河南、河北、江西等地的200余家中国企业参展，展出面积一万平方米，这是中国企业在海外自主举办的最大规模轮胎汽配行业展会。

工作人员向客户展示双星电动汽车轮胎。和传统汽车轮胎相比，电动汽车轮胎具有更高承载能力、更加静音舒适、更好极速抓地、更低滚动阻力等特点。人民网记者 管克江摄

展会由山东港口等举办，为期三天，邀请了来自中东、非洲、中亚和南亚等地区的一万多名专业买家参观洽谈。参展企业数量和展位数比上一届增长了50%，全方位展示了中国轮胎和汽配行业的新产品新技术。

展会一景。人民网记者 管克江摄

中国驻迪拜总领事馆经商处参赞吴毅致辞表示，中国轮胎产量稳居世界第一，产能占全球的35%，出口量约占全球的40%。中国也是全球主要的汽车零配件生产和供应基地，以品类齐全和性价比高而享誉国际市场。山东作为中国经济大省，云集了众多的轮胎和汽车零部件主要生产企业，在全球轮胎和汽车零部件产业链中占有举足轻重的地位。阿联酋作为“中国制造”在中东地区最大的贸易集散地，已成为中国商品无缝对接中东、非洲、欧洲的枢纽。阿联酋中国轮胎汽配展的举办将促进中阿轮胎汽配行业交流，助力双方经贸合作发展走深走实。

展会场景。人民网记者 管克江摄

开幕式上，由山东港口海外发展集团和国联股份共同打造的“CNAUTO”汽车装备跨境电商平台首次亮相。该平台集成轮胎、汽配零部件及商品车等产品，打造集保税仓储、物流转口、电子商务、供应链综合服务为一体的数字化物流服务体系，致力于推动中国汽车装备产业跨境出海。

客户在了解中国产汽车。人民网记者 管克江摄

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