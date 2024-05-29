新华社北京5月29日电 国务院新闻办公室29日发表《2023年美国侵犯人权报告》，内容摘要如下：

2023年美国的人权状况继续恶化。在美国，人权朝着日益两极分化的方向发展。与占据政治、经济和社会支配地位的少数人相比，大多数普通民众越来越被边缘化，基本权利和自由被虚置。

枪支暴力痼疾难消，政府管控政策不力。2023年美国至少发生了654起大规模枪击事件。枪支暴力导致近4.3万人死亡，平均每天死亡117人。在党争极化与利益集团推动下，越来越多的州政府主动推动立法以扩大居民拥有与携带枪支的权利。2023年美国至少有27个州不需要许可证就可携带手枪。

政府滥用权力监控公民隐私，言论和表达自由受到压制。美国联邦调查局将《涉外情报监视法》第702条规定转用于进行国内监控，“广泛而持续地”监控国会议员、国会竞选活动捐助者以及反种族主义抗议者的通讯。越来越多的州通过立法颁布禁令，禁止公立学校使用涉及种族、历史、性别等特定主题的教育材料和书籍。在美国大学校园里，教职员工因言论或表达而受到惩罚或解雇的数量创20年来新高。

警察滥用暴力致死人数居高不下，警察执法问责制度形同虚设。美国警察2023年至少杀害了1247人，平均每天至少有3人被警察杀害。警察内务部门往往更热衷于为同僚开脱罪责，而非对不当行为开展调查，致使警察难以受到追责。美国疾病预防和控制中心的官方死亡统计数据库中，超过一半的警察杀人事件被错误地标记为“一般凶杀或自杀”。

大规模监禁与强迫劳动问题突出，是名副其实的“监狱国家”。美国人口不到全球的5%，但囚犯占全球在押囚犯的25%，是全世界监禁率最高和监禁人数最多的国家。监狱强迫囚犯以低薪或无薪、无福利的方式工作，每年创造价值数十亿美元的商品与服务。

党争恶斗持续加剧，选举操弄花样迭出。第118届美国国会两度上演众议院“议长难产”闹剧，2023年国会立法效率堪称美国内战以来最低。两党变换花样持续操弄选区重划，为党争私利而扭曲普通民意表达。有16个州在国会选区划分上存在明显的操弄表现，其中12个州为“整体上严重操弄选区的州”。美国广大普通民众对联邦以及各级政府与政治极度失望，76%的美国人认为自己的国家正处于错误的发展方向上。

少数族裔面临系统性种族歧视，种族主义顽疾贻害深远。非洲裔被警察杀害的可能性是白人的3倍，被监禁的可能性是白人的4.5倍。有近四分之三的华裔美国人在近1年中遭受过种族歧视，55%的华裔美国人担心仇恨犯罪或骚扰危及人身安全。美国印第安原住民始终生活在文化压迫之中，其宗教信仰和传统习俗被无情扼杀。种族主义意识形态在美国恶性传播并跨国溢出。

经济和社会不平等日益加剧，底层民众生活维艰。美国始终不肯批准《经济社会文化权利国际公约》。在剥削穷人、补贴富人、阶层隔离的制度性设计影响下，美国的贫富差距已经达到1929年经济大危机以来最严重的程度。陷入结构性贫困之中的“工作穷人”既缺乏机会平等，也难以向上流动。无家可归者人数超过65万人，创2007年有统计数据以来的新高。毒品和药物滥用持续蔓延。自杀率持续攀升。

至今未批准联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》，是联合国会员国中唯一没有批准《儿童权利公约》的国家。美国宪法迄今没有禁止性别歧视的规定，也是世界上唯一一个判处儿童终身监禁不得假释的国家。美国孕产妇死亡人数近20年来增加了一倍多，超过220万美国育龄妇女无法获得产科护理。至少有21个州命令禁止或严格限制堕胎。每年约有5.4万名妇女因怀孕歧视而失业。数百万儿童被剥夺医疗保险补助资格。每年有数千名寄养儿童失踪，审计发现46个州瞒报了约3.48万例寄养儿童失踪案件。

边境地区人道主义危机升级，移民悲惨境遇触目惊心。美国南部边境被国际移民组织列为世界上最致命的陆路移民路线。截至2023年9月30日的12个月里，仅在埃尔帕索边境巡逻区就有149名移民丧生。2023财年，在美国南部边境遭逮捕或驱逐的移民总数达240多万人，再创历史新高。入境移民遭受酷刑及其他不人道待遇。边境政策加剧人口贩运问题，助长现代奴隶制，移民儿童遭受残酷的强迫劳动与剥削。

长期奉行霸权主义、单边主义和强权政治，制造人道主义危机。“9·11”事件后，在美国进行海外“反恐”战争的战区，总死亡人数至少为450万至470万人。美国军方在十几个国家开展“外国代理人计划”，侵犯他国主权和人权。持续向冲突地区提供武器，导致大量无辜平民伤亡。严重侵犯人权的关塔那摩监狱至今仍在运行。长期滥施单边制裁，制裁次数居全球之首，造成严重人道主义后果。

美国存在的诸般人权问题，不仅使人权在美国实质上异化为少数人享有的特权，也严重威胁和阻碍着世界人权事业的健康发展。

(责编：卫嘉、白宇)