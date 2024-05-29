人民网黄山5月28日电 （白紫微、方媛）5月28日上午，“一带一路”国家世界遗产保护与管理官员研修班黄山授课开班仪式在黄山国际大酒店隆重举办，开班仪式由黄山管委会规划土地处处长郑修发主持。

黄山风景区党工委委员、管委会副主任杨新虎致辞并做了题为《世界遗产保护与可持续发展的黄山实践》的报告，他从自然、文化与生物多样性三个世界遗产突出普遍价值介绍了黄山世界遗产基本情况，并从创新、协调、绿色、开放、共享五个方面分享了黄山世界遗产保护管理经验，他表示，非常期待在黄山的现场教学活动过程中，黄山能与“一带一路”的各位同行朋友增进理解，加强交流，互学互鉴，并希望未来能够开展深入合作，实现共同发展、合作共赢。

北京大学城市与环境学院副教授宋峰与学员就遗产保护与学员开展交流。蔡季安摄

研修班带队领导、林草局管理干部学院国际合作与援外培训部主任边明明讲话中对黄山细致、专业的课程安排表示感谢，他表示，黄山是中国最美丽的地方之一，能再次来到黄山开展现场教学，我们感到十分荣幸、十分高兴，这也是一次赴约之旅。他希望黄山鲜活、具体的案例和实践能够帮助各位学员更加深入学习中国遗产保护管理经验，并认真思考如何将黄山的管理经验运用于本国自然遗产的保护，与黄山积极探索开展多双边合作的可能性，互学互鉴，共同提升保护管理能力。

来自柬埔寨文化艺术部吴哥世界文化遗产管理局尤占塔先生作为学员代表发言，他首先感谢中方主办方举办这次活动，他认为，保护世界遗产不仅仅是环境问题，也是每个人对后代的责任。这次研修班黄山现场教学活动是一个重要的平台，让我们分享知识、经验和创新的解决方案。他相信，本次中国之行将让他们借此机会加强彼此之间的伙伴关系，交流创新思想，同时他还说，黄山和吴哥窟之间的合作是非常紧密的，例如通过摄影展项目互相交流等等。他倡议大家携手为子孙后代保护世界遗产可持续未来而共同努力。

随后，国家林草局世界遗产专家委员会委员、北京大学城市与环境学院副教授、博士生导师宋峰做了题为《世界自然遗产的发展趋势》专题讲座，讲座从世界自然遗产概况、中国自然遗产申报的发展趋势、中国自然遗产保护管理的发展趋势、全球世界遗产事务的发展趋势等方面，阐述了在全球世界遗产保护与发展的背景下，中国自然遗产保护管理现状并展望未来。

本次研修班黄山授课行程为期一周，学员们将现场考察黄山风景区，深入了解黄山世界遗产价值及其保护管理做法与成效，就黄山与“一带一路”国家世界遗产保护开展交流。

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