新华社法兰克福/罗马5月28日电 题：欧洲各界忧虑对华贸易保护损人害己

新华社记者

“贸易战只有输家”“中国是我们的经济伙伴”……在刚刚结束的七国集团财长和央行行长会议上，德国、法国财长等欧洲国家政要面对美国压力，发出反对保护主义的声音。

越来越多的欧洲人士认识到，所谓“中国新能源产能过剩论”背离客观事实和经济规律，效仿美国对中国电动汽车等产品加征关税只会损害欧洲企业的利益、消费者的利益和公平竞争的国际贸易环境。

2024年4月26日，在辽宁省沈阳市与宝马集团深化战略合作签约仪式现场拍摄的展出的宝马电动车产品。新华社记者潘昱龙摄

“请不要这么做”

欧盟委员会于去年10月发起对中国电动汽车的反补贴调查。此外，美国总统拜登本月14日宣布将对自中国进口的电动汽车等产品加征关税。连日来，不少欧洲产业人士和专家学者纷纷表示，如果欧盟效仿美国对中国电动汽车加征关税，将损伤欧洲汽车制造商的利益，给欧洲汽车工业制造“悲剧”。

德国权威汽车经济学专家、波鸿汽车研究院院长费迪南德·杜登赫费尔说：“在德国制造商看来，对中国电动汽车加征关税难以置信，整车商和零配件供应商给出的统一意见是：请不要这么做。”

在广西柳州市上汽通用五菱精益智造工厂，工人在生产线上工作（2024年5月9日摄）。新华社记者金皓原摄

杜登赫费尔警告，欧盟对中国电动汽车加征关税“可能会给德国汽车工业带来巨大麻烦，甚至成为一场灾难”。他说，加征关税会导致在中国生产电动汽车并出口的欧洲厂商受损，其中就包括宝马、梅赛德斯-奔驰等德国老牌汽车制造商。这种做法还会拖累欧洲汽车产业电动化转型。

在欧洲汽车制造商斯泰兰蒂斯集团首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯看来，对中国电动汽车加征关税是“陷阱”。他表示，惩罚对手并不能帮助西方制造商应对新能源汽车领域面临的挑战，只会加剧通货膨胀，影响企业的销售和生产。

塔瓦雷斯还强调，此类关税会危及欧洲制定的减排目标，“肯定会延缓清洁技术的应用”。

德国宝马集团董事长奥利弗·齐普策此前告诉媒体，对中国电动汽车采取关税限制的提议是“荒谬的”。他指出，去年欧洲从中国进口的电动汽车中很大一部分根本不来自中国制造商，而是欧洲制造商自己的品牌或中欧合资品牌。

2022年4月20日，工作人员在陕西西安比亚迪草堂工业园汽车总装厂进行新能源汽车装配。新华社记者刘潇摄

“消费者的噩梦”

德国北德意志州银行汽车行业分析师弗兰克·施沃佩呼吁，欧盟不要追随美国对中国电动汽车加征关税，因为“这会伤害几乎所有欧盟国家”，特别是伤害到欧洲普通汽车消费者。

“这对汽车消费者来说是噩梦！”施沃佩说，对许多消费者而言，能以1.5万至2万欧元的价格买到一辆电动汽车非常重要，因此“来自中国的电动汽车是消费者尝试新能源出行的希望”。

2023年9月7日，在位于泰国春武里府的上汽正大公司汽车工厂，工人在生产车间内工作。新华社记者王腾摄

他表示，目前欧洲汽车制造商在电动汽车领域聚焦高端产品，短期内没有给普通消费者提供性价比高的选择。

杜登赫费尔认为，中国电动汽车性价比高，对本土汽车制造商形成了压力，让他们想方设法生产更便宜的电动汽车，这种竞争推动了欧洲汽车产业的转型升级。

他强调，一旦欧盟追随美国对中国电动汽车加征关税，这种良性竞争将不复存在，欧洲汽车产业电动化、数字化转型速度将放缓，可能需要更长的时间才能推出令欧洲消费者能负担得起的车型。

2024年4月15日，采购商在广交会新能源汽车展区详细了解比亚迪的一款经济型新能源汽车。新华社记者刘大伟摄

“不要陷入保护主义”

不少欧洲人士认识到，欧盟应与中国加强合作，而不是一味追随美国，实行贸易保护主义政策。正如英国财政大臣亨特在七国集团财长和央行行长会议期间所说，“不让世界不小心陷入保护主义非常重要”。

意大利前驻华大使、意大利当代中国研究中心主席白达宁告诉新华社记者，欧洲各国政治家需要保持清醒的头脑，提高自主性，顶住美国的压力，积极向中国敞开合作大门。白达宁说，美国以空洞的“产能过剩”论调对华加征关税，是贸易保护主义行为，其目的是扶持美国国内产业，阻碍中国在相关领域的发展。

这是2024年4月24日拍摄的广州广汽埃安新能源汽车的全自动化轮胎安装工作站。新华社记者邓华摄

欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格认为，美国对中国加征关税，是只为一己私利。对美国而言，国际规则越来越不重要。

德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒也认为，加征关税或建立新贸易壁垒等保护主义做法不是正确出路，公平竞争才是汽车产业发展的重要基石。

德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文（外文名：米夏埃尔·博尔希曼）表示，美国一味遵循“美国优先”政策，对中国电动汽车加征关税出于政治考虑，建议欧盟“不要走这条错误的道路”。他说，这是对欧洲企业的损害，是对德国经济的损害，更是对多边主义的损害。（参与记者：宿亮、单玮怡、康逸、车云龙、李函林、张馨文、刘芳）

(责编：于洋、崔越)