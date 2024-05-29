人民网伦敦5月28日电 （余颖）5月23日晚，一场别开生面的旅游推介活动在伦敦成功举办，北京市文化和旅游局、中国南方航空公司和英国航空公司联手向英国核心客户推介北京市丰富多彩的文旅资源，两家航空公司宣布进一步拓展更多联营合作，促进中英间的旅游和文化交往。

活动免票抽奖现场。主办方供图

英航全球销售总监大卫·奥本海姆、南航伦敦营业部总经理陈珂带领双方团队参加，来自英国旅游业界的100余名嘉宾参加活动。

据了解，中国南方航空公司与英国航空公司从2020年起，在中英之间主干航线及所有与其衔接的中英境内航线上展开联营合作，此次活动将更好提升市场对双方品牌合作的认知及推介双方共同直飞的北京旅游目的地。随着合作的不断深入，更多航线将实现代码共享。同时，南航、英航还在休息室、常旅客等方面展开全面合作，旅客在中英之间的旅行将更便捷，权益将得到进一步提升。双方将持续为旅客提供更高频率的中英往返航班，更优惠的全航程票价以节约旅行成本，旅客可以在双方运营的中英航班上实现无缝隙衔接，享受一票到底、“行李直挂”等地面服务，体验更加便捷、顺畅的航班中转。双方头等舱和公务舱旅客，还可享受机场休息室服务。

英国航空全球销售总监大卫·奥本海姆介绍，预计到今年夏天，英航与南航每周将共有32班直航航班，往来于伦敦和中国五个主要城市之间，双方将持续密切未来合作。

中国驻伦敦旅游办事处主任张力表示，此次活动创造了目的地+中外航空公司合作共赢的典范，中国已成为全球最大的国内旅游市场、国际旅游最大客源国和主要目的地，中国将加快建设旅游强国，推动旅游业高质量发展行稳致远。

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