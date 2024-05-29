新华社马拉博5月27日电 通讯｜中国医疗队为赤道几内亚患者带来希望

新华社记者王泽 吕诚成

“这简直是奇迹，我的眼睛能看见了！”在赤道几内亚首都马拉博地区医院眼科室，78岁的佩德罗·贝纳激动地感谢第33批中国援赤道几内亚医疗队眼科医生谢洪彬。

自去年12月抵达赤道几内亚以来，第33批中国援赤几医疗队共完成69例白内障手术，69人重见光明，一些家庭唯一的劳动力因此恢复了劳动能力。谢洪彬说：“我们的近期目标是完成100台手术。只要有设备，我们就能帮助更多人恢复光明。”

据了解，1971年两国签订关于中国政府同意派遣医疗队赴赤几工作的议定书以来，中国已向赤道几内亚派遣医疗队33批、600多人次，分别在马拉博和巴塔工作。多年来，中国医疗队在医疗技术和经验方面也给当地医生带来了“光明”。

在马拉博地区医院，30岁的当地医生迪奥斯达多·巴塔帕在手术室旁做着医疗队麻醉科医生陈志聪给他的试卷。答题结束后，巴塔帕对记者说：“陈志聪医生教我们更注重细节，这对学习麻醉等技术非常有用。”

中国医疗队的局部麻醉等技术让当地医生感佩。“我对医疗队充满感激，因为他们有一颗愿意帮助最困难民众的善良的心。”马拉博地区医院医生佩杰尼托说。

马拉博地区医院的中国医疗队诊室外总是排着长队。“病人们非常感激中国医生。”医院技术院长雷诺兹·翁杜瓦·特里略表示，中国医生的工作非常出色，今年他们引入了腹腔镜手术和针灸等技术，为赤几病患带来了很大帮助。

一个多月前，面临升学考试的本哈明因疝嵌顿疼痛难忍，父亲胡安焦急万分。听说中国医疗队医术精湛，胡安带着本哈明前往马拉博地区医院就诊。20万中非法郎（约合人民币2391元）的医疗费用让胡安犯难。得知情况后，中国医疗队外科医生刘安文和队员们以个人名义为本哈明支付了这笔费用，并为他实施了腹腔镜手术。

术后一天本哈明就出院了，几天后顺利通过了升学考试。“我长大后也要成为医生，像你们一样治病救人。”本哈明在复查时对刘安文说。

多年来，中国医疗队的仁心仁术赢得了赤道几内亚政府和人民的肯定和赞誉。2021年10月，赤几总统奥比昂录制视频向中国政府致谢，对中国医疗队忠于职守和出色工作表示感谢。

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