新华社北京5月28日电 伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼27日说，就伊朗核问题和美国取消对伊制裁，伊朗方面“从未中断”与美国方面交换信息。

卡纳尼27日在新闻发布会上说，关于核问题和取消制裁，与美方谈判“一直持续”，且“从未超越这些范围”。

1月8日，伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼在伊朗首都德黑兰举行的例行记者会上讲话。新华社记者沙达提摄

美国媒体去年6月爆料称，美国政府与伊朗方面就限制伊朗核项目和释放被囚美国公民已秘密磋商数月，目标是达成“非正式、非书面”协议。阿曼参与斡旋。美伊双方已就伊朗维持现有60%的浓缩铀丰度而不再提高、美国解冻伊朗数十亿美元资产等多项条件进行谈判。

去年9月，美伊互释在押人员，美方还解冻韩国银行中60亿美元伊朗石油出口收入，转入伊朗在卡塔尔银行开设的账户，由卡塔尔负责监督，用于购买伊朗所需人道主义物资。然而，去年10月爆发的新一轮巴以冲突打断美伊谈判进程。美方实质上阻止伊方从卡塔尔银行支取资金。

同在27日，多家媒体援引国际原子能机构一份“保密”报告披露，截至11日，伊朗拥有142.1公斤丰度最高达60%的浓缩铀，较今年2月最近一次季度报告时增加20.6公斤。伊朗掌握的全部浓缩铀达6201.3公斤，较国际原子能机构上次报告时增加675.8公斤。

这是2023年5月15日在奥地利维也纳拍摄的国际原子能机构标识。新华社记者刘昕宇摄

在国际原子能机构消息人士27日披露的另一份“保密”报告中，该机构总干事拉斐尔·格罗西表达对伊朗核活动的担忧。格罗西本月6日至7日造访伊朗，希望伊朗领导层采取“具体”举措，消除外界对其核项目的担忧。

伊朗方面坚决否认研发核武器，称其核项目完全出于和平目的。

按美联社说法，伊朗总统赛义德·易卜拉欣·莱希和外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬本月19日不幸身故，导致伊朗与国际原子能机构改善合作的会谈停滞。双方原定20日举行的技术磋商已取消。伊朗方面21日致信国际原子能机构，称愿在双方都同意的恰当日期继续磋商。

根据2015年伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。2021年，伊核协议相关方在奥地利维也纳举行多轮谈判，讨论美伊恢复履约，美方间接参与谈判。（海洋）

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