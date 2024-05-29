新华社北京5月28日电 题：维护国际公平正义 “全球南方”在行动

新华社记者

本轮巴以冲突爆发以来，以色列对加沙地带的军事行动造成大量平民伤亡。“全球南方”国家以各种方式呼吁停火止战，支持巴勒斯坦建国。

分析人士指出，“全球南方”国家在推动联合国等多边机制在巴勒斯坦问题上采取更公正立场起到了重要作用。它们认识到西方特别是美国主导的国际秩序存在诸多不公之处，正在以实际行动推动改变这一现状。

积极采取行动

本轮巴以冲突去年10月7日爆发以来，“全球南方”国家为停火止战和公正解决巴勒斯坦问题而积极采取行动。

巴西作为联合国安理会当月轮值主席，在冲突爆发后不久就召集了安理会涉巴以冲突紧急会议，起草巴以局势决议草案，呼吁在加沙地带实现人道主义暂时停火。同月18日表决中，这份决议草案获得12个安理会成员赞成，由于美国投下否决票而未获通过。此后，阿联酋、阿尔及利亚又陆续向安理会提交要求立即实现人道停火的决议草案，得到多国支持，但都因美国否决未获通过。今年4月，阿尔及利亚向安理会提出一项建议联合国大会批准巴勒斯坦国成为联合国会员国的决议草案，获12票赞成，仍因美国否决未获通过。

这是4月18日在位于纽约的联合国总部拍摄的安理会投票现场。新华社记者谢锷摄

尽管在安理会屡屡遭到美国阻挠，“全球南方”国家仍在联合国框架下为维护公平正义而不懈努力。去年10月26日，在约旦和毛里塔尼亚等国要求下，联合国大会恢复召开关于巴以冲突的第十次紧急特别会议。会议于次日通过决议，呼吁冲突方立即实行持久和持续的人道主义休战。今年5月，联大紧急特别会议通过由阿联酋代表阿拉伯集团提交的草案，认定巴勒斯坦国符合《联合国宪章》规定的联合国会员国资格，应被接纳为联合国会员国。该决议得到143票赞成。

与此同时，南非于去年12月向国际法院提起诉讼，指控以色列在加沙地带实施种族灭绝。国际法院今年1月26日发布具有约束力的“临时措施”，要求以色列立即采取行动，防止任何可能使加沙地带巴勒斯坦人遭受种族灭绝的行为。5月10日，南非敦促国际法院发布命令，要求以色列立即停止在拉法的军事行动并撤军。国际法院于5月24日发布“临时措施”，要求以色列立即停止在拉法的军事行动。

此外，不少“全球南方”国家和由“全球南方”国家组成的国际组织纷纷发声，谴责以色列在加沙的暴行，呼吁安理会采取行动促进停火止战，为国际法院的“临时措施”赋予强制性。哥伦比亚、玻利维亚还与以色列断交，土耳其、约旦、南非等国也召回驻以色列的外交官员。这些措施使以色列及其主要支持者美国备受国际压力。

正在日益觉醒

分析人士认为，在本轮巴以冲突中，“全球南方”国家支持巴勒斯坦人民，在很大程度上是因为这些国家当中多数都遭受过不公正对待，对巴勒斯坦人民的遭遇感同身受，特别渴望实现国际公平正义。

南非在本轮巴以冲突中坚定支持巴勒斯坦人民，向国际法院起诉以色列。南非总统拉马福萨今年1月26日就国际法院当天发布“临时措施”发表电视讲话时表示：“有些人告诉我们少管闲事，也有人说，这不是我们该做的。然而，在很大程度上讲，这正需要我们站出来，作为南非人，我们深知被剥夺财产、被歧视以及由其他国家发动的暴力所带来的痛苦。”

5月16日，在荷兰海牙，国际法院法官参加听证会。新华社发（西尔维娅·莱德雷尔摄）

巴基斯坦前常驻联合国代表马莉哈·洛迪指出，绝大多数“全球南方”国家之所以在巴以问题上没有追随美国，是因为“全球南方”国家认为巴勒斯坦问题本质是一个“外部势力妄图殖民化和剥夺被占领人民自决权”的问题，绝大多数“全球南方”国家都有被西方殖民或被剥夺自决权的惨痛历史，这就是为什么“全球南方”国家对巴勒斯坦的支持始终是坚定的，这恰恰表明“全球南方”国家正在日益觉醒。

看清美西方虚伪

部分西方国家以支持以色列“自卫权”为由，无视以军行动在加沙造成的巨大灾难和巴方遭受的长期苦难。特别是美国，多次违背国际社会意愿，在联合国安理会“独家”否决巴以冲突相关决议草案。美国一边声称推动人道主义援助，一边持续向以色列提供武器。美国声称支持“两国方案”，但否决关于巴勒斯坦申请成为联合国正式会员国的决议草案，在挪威、西班牙和爱尔兰5月22日宣布承认巴勒斯坦国后也立即表示反对。

5月27日，一名女孩在加沙地带南部城市拉法查看以军轰炸后的难民营废墟。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

美国的所作所为让“全球南方”国家看清了其真面目。约旦政治分析人士雷德·奥马里说，美国只在乎自身利益，将以色列视为保护其在中东利益的堡垒。埃及阿拉伯政治和战略研究中心副主席穆赫塔尔·戈巴希表示，美国对国际规则合则用、不合则弃，其对国际规则的侮辱令其道德失位。

美国等部分西方国家在本轮巴以冲突中竭力偏袒以色列，无视巴勒斯坦人民遭受的长期苦难，让“全球南方”国家再次看到了现行国际秩序中存在的不公。阿尔及利亚阿尔及尔第三大学政治和国际关系学教授陶菲克·布加达指出，新一轮巴以冲突表明，当前国际体系仍被西方国家控制，“全球南方”国家已开始重新审视当前国际体系在维护国际公平正义方面的不足。

巴西新闻网站《真实巴西》刊文指出，目前全球治理存在困境，是由于美国坚持按自身标准打造国际规则，试图使全球各国在经济和军事上服务于其战略。“新的全球治理离不开南方国家”。（执笔记者：刘赞；参与记者：王建刚、谢江、蒋超、邓仙来、何奕萍、姚兵、董修竹、吴天雨、卞卓丹、王海洲）

(责编：苏缨翔、崔越)