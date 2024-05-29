新华社日内瓦5月28日电（记者张兆卿 曾焱）第77届世界卫生大会27日在瑞士日内瓦开幕，中国同南非、阿联酋当日在日内瓦联合举办“促进以人为本的整合型医疗卫生服务体系建设，落实全民健康覆盖”主题边会。

这是5月27日在瑞士日内瓦拍摄的第77届世界卫生大会“促进以人为本的整合型医疗卫生服务体系建设，落实全民健康覆盖”主题边会现场。新华社记者 连漪 摄

中方代表介绍了中国整合型医疗卫生服务体系建设的经验做法，泰国、南非等国代表分享了各自经验，世界卫生组织介绍了整合型卫生服务体系在全球的实践情况。

中国国家卫生健康委员会副主任曹雪涛在致辞中表示，全民健康覆盖是联合国可持续发展目标的重要内容。中国政府把保障人民健康放在优先发展的战略位置，围绕实现全民健康覆盖，持续深化医药卫生体制改革，着力构建整合型医疗卫生服务体系。中国和世界卫生组织合作开展有关医改试点项目，取得了积极进展和明显成效。中国愿为加快实现全民健康覆盖以及全球卫生事业的持续发展贡献智慧和力量，共筑人类卫生健康共同体。

5月27日，在瑞士日内瓦，世界卫生组织西太平洋区域主任萨亚·皮乌卡拉在第77届世界卫生大会“促进以人为本的整合型医疗卫生服务体系建设，落实全民健康覆盖”主题边会上发言。新华社记者 连漪 摄

世界卫生组织西太平洋区域主任萨亚·皮乌卡拉回忆起今年3月访问中国的情景，表示中国在改革和整合社区医疗方面取得巨大成就，为社区提供了优质卫生服务。他强调，各国在实现全民医疗覆盖的过程中，应广泛汲取智慧、资源、技术和经验，促进医疗公平，把人民健康福祉提高到更高水平。

清华大学万科公共卫生与健康学院常务副院长、健康中国研究院院长梁万年说，中国在整合型卫生服务体系建设方面取得了令人鼓舞的成效，应持续完善多层次保障与筹资体系，从过程考核评价转向更加注重健康结果的考核评价，强化医防协同与融合的激励机制。（参与记者：陈俊侠）

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