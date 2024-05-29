新华社北京5月28日电（高敬、李昌瑞）联合国副秘书长、环境规划署执行主任安诺生28日表示，昆明生物多样性基金启动意义重大，将为发展中国家生物多样性保护提供帮助。

安诺生是当天在北京出席昆明生物多样性基金合作协议签字仪式后接受媒体采访时作出这一表示的。中国作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席国，2021年宣布了率先出资15亿元人民币成立昆明生物多样性基金等举措。

安诺生表示，中国作为COP15主席国，引领达成“昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架”，框架设立了23个行动目标。完成这些目标，对相对贫穷的国家来说很有挑战。目前很多国家缺乏保护生物多样性所需的资源，需要得到相关支持。希望其他国家通过昆明生物多样性基金或其他渠道，支持生物多样性保护。

在安诺生看来，在生物多样性保护方面，中国作出了艰苦的努力，取得了巨大进步。她提到中国设立了生态保护红线制度，建立国家公园、大力保护湿地，是世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。中国野生大熊猫数量迅速增长，世界自然保护联盟将大熊猫的保护级别由濒危降为易危。“中国在保护生物多样性方面取得了丰富的经验，我们希望能将这些经验传授给其他国家。”

《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）今年将于哥伦比亚举办。谈及对此次大会的期待，安诺生表示，她希望各国更新自己生物多样性保护方面的行动计划，并期待各方在资金方面取得实质性进展。

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