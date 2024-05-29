新华社开罗5月28日电（记者董修竹）据埃及开罗新闻电视台28日报道，埃及正与卡塔尔和美国方面协调，努力重启以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）之间的谈判，以达成停火和交换被扣押人员。

开罗新闻电视台援引埃及安全部门一名高级官员的话报道，埃及已告知有关各方，以色列升级在加沙地带南部城市拉法的军事行动破坏了谈判努力，并导致“可怕的后果”。埃及重申只会与巴勒斯坦和国际各方合作使用拉法口岸，而不会在这方面与以方进行协调。

报道还说，埃及决心继续支持巴勒斯坦人民，并通过一切可能的手段维护巴勒斯坦人民的权利。

以色列消息人士25日告诉新华社记者，以色列情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚当天在法国巴黎会见美国中央情报局局长伯恩斯和卡塔尔首相穆罕默德。三人在会议期间决定，将根据埃及和卡塔尔的新提议开启谈判。

另据哈马斯一名消息人士27日表示，在以军26日晚袭击拉法后，哈马斯已通知调解方，将不会参加任何关于加沙停火或交换被扣押人员协议的谈判。

新一轮巴以冲突爆发7个多月以来，以色列与哈马斯进行了多轮谈判。自去年11月达成短暂停火并换取部分被扣押人员获释之后再无新进展。本月7日起，哈马斯、以色列和相关斡旋方在埃及首都开罗举行停火谈判。一名以色列官员9日告诉新华社记者，停火谈判破裂，以军继续在拉法发动进攻。（参与记者：柳伟建）

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