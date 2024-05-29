新华社耶路撒冷5月28日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军发言人哈加里28日说，以军26日晚对加沙地带南部城市拉法发动空袭后引发“意外火灾”并导致平民死亡，以方正在调查发生火灾的具体原因。

哈加里当天在新闻发布会上说，以军26日晚间对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）一处“大院”进行了定点空袭，打死哈马斯高级成员。“不幸的是，袭击发生后由于不可预见的情况，一场火灾悲惨地夺走附近加沙平民的生命”。

哈加里说，以军在空袭中“使用了两枚含有17公斤爆炸物的弹药”，“不可能引发如此规模的火灾”，失火的一种可能是，目标旁“大院”内存放有武器装备。他说，以方将调查“所有可能性”。

巴勒斯坦通讯社26日报道说，以色列军队当晚轰炸拉法一处难民营，造成至少40人死亡。报道说，该难民营内有大量无家可归者，轰炸引起大面积火灾。

巴勒斯坦加沙地带消息人士28日告诉新华社记者，以色列军队当天下午再次轰炸拉法一处难民营，造成至少20人死亡，以军轰炸的地点是以色列指定的“人道主义区”。以军随后发表声明否认袭击了“人道主义区”。

联合国秘书长古特雷斯28日通过发言人迪雅里克发表声明，用最强烈的言辞谴责以军26日对拉法难民营的空袭。声明说，古特雷斯再次要求立即停火、立即无条件释放所有被扣押人员。联合国国际法院有关要求以色列立即停止在拉法军事行动的“临时措施”具有约束力，必须遵守。（参与记者：尚绪谦）

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