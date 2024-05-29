人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列称空袭拉法引发“意外火灾”造成平民死亡

2024年05月29日08:36 | 来源：新华网
小字号

新华社耶路撒冷5月28日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军发言人哈加里28日说，以军26日晚对加沙地带南部城市拉法发动空袭后引发“意外火灾”并导致平民死亡，以方正在调查发生火灾的具体原因。

哈加里当天在新闻发布会上说，以军26日晚间对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）一处“大院”进行了定点空袭，打死哈马斯高级成员。“不幸的是，袭击发生后由于不可预见的情况，一场火灾悲惨地夺走附近加沙平民的生命”。

哈加里说，以军在空袭中“使用了两枚含有17公斤爆炸物的弹药”，“不可能引发如此规模的火灾”，失火的一种可能是，目标旁“大院”内存放有武器装备。他说，以方将调查“所有可能性”。

巴勒斯坦通讯社26日报道说，以色列军队当晚轰炸拉法一处难民营，造成至少40人死亡。报道说，该难民营内有大量无家可归者，轰炸引起大面积火灾。

巴勒斯坦加沙地带消息人士28日告诉新华社记者，以色列军队当天下午再次轰炸拉法一处难民营，造成至少20人死亡，以军轰炸的地点是以色列指定的“人道主义区”。以军随后发表声明否认袭击了“人道主义区”。

联合国秘书长古特雷斯28日通过发言人迪雅里克发表声明，用最强烈的言辞谴责以军26日对拉法难民营的空袭。声明说，古特雷斯再次要求立即停火、立即无条件释放所有被扣押人员。联合国国际法院有关要求以色列立即停止在拉法军事行动的“临时措施”具有约束力，必须遵守。（参与记者：尚绪谦）

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部