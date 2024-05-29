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中国代表呼吁推动停火止暴以保护妇女青年安全

2024年05月29日08:34 | 来源：新华网
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新华社联合国5月28日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表傅聪28日在安理会“妇女、青年在维护国际和平与安全中的作用”部长级辩论会上表示，国际社会应积极推动停火止暴，以保护妇女青年安全。

傅聪说，当今世界很不安宁。从中东到非洲，从欧亚大陆到加勒比的海地，战火持续蔓延，暴力冲突有增无减，妇女、青年首当其冲成为受害者。安理会应承担起维护国际和平与安全的首要责任，为推动停火止战作出不懈努力。中方呼吁冲突当事方履行国际人道法义务，避免将妇女、青年作为军事目标，切实保障人道物资准入，并尽快回到通过政治手段解决争端的轨道上来。

傅聪说，要发挥妇女青年作用，推动政治解决热点问题。当前，各国妇女、青年参与各政治和平进程的程度和水平不一，妇女、青年的潜能、才干、贡献还没有得到充分认可和发挥。中方支持继续全面落实安理会第1325号和第2250号决议，为妇女、青年参与和平进程提供平等机会，消除歧视、偏见和障碍。

傅聪说，要支持妇女青年经济赋权，夯实和平根基。中国一直是支持妇女青年经济赋权的行动派。国际社会要加大投入，让妇女、青年获得教育和工作机会，让他们成为自己命运的主人，成为促进社会稳定和发展的主力军。这是预防冲突最有效的手段，也是成本收益率最高的和平工程。

傅聪说，要深化全球伙伴关系，促进妇女青年事业。落实妇女、青年与和平安全议程，联合国和各国都责无旁贷。联合国妇女署等机构既要在消除暴力、减贫、教育、性别平等等老问题上加大投入，又要在弥合数字、科技、智能鸿沟等新挑战上有所作为，不能让欠发达国家地区妇女、青年在新一轮技术革命中掉队。中方呼吁发达国家切实履行官方发展援助承诺，将促进发展中国家妇女、青年事业作为重点投入领域。国际货币基金组织等多边金融机构要将更多资金用于改善发展中国家妇女、青年等群体的民生。中方支持深化南南合作，相互学习借鉴各自妇女、青年事业发展经验，实现共同进步。

(责编：苏缨翔、崔越)

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