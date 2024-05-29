本报记者 杨俊峰

5月28日，中日韩Z世代媒体访学营（以下简称“访学营”）结业仪式在浙江省杭州市举行。该活动由人民日报社主办，中日韩三国近30名青年学生和媒体代表参加。5月23日至28日，访学营成员在北京和浙江进行参访学习，并围绕“文化交流互鉴”“中日韩青年交流”“Z世代媒体人之于三国友好”等议题进行对话交流。

一路同行，大家不仅增长了见识，也收获了友谊与感动。在结业仪式上，来自中国传媒大学的陈中瑞表示，“今年是中日韩合作启动25周年，作为Z世代，我将用心讲好中日韩故事，增进三国民众的相互认知和友好情谊。”

感受媒体融合发展的新技术

在北京，访学营成员先后探访了人民日报社、北京首钢滑雪大跳台和中国传媒大学，深入了解中国媒体的发展现状。

“我看到了一张利用人工智能技术生成的中国传统节气海报，通过现代科技手段，古画‘活’了起来，焕发了新生机。”在人民日报社参观之后，日本读卖新闻国际部记者长沼美帆说，“新媒体平台通过先进的技术手段，吸引不同类型的用户，让我感受到媒体融合发展的新技术。”

在参观北京首钢滑雪大跳台等地，沉浸式感受冬奥文化、工业文化和科幻文化之后，韩国每日经济新闻记者文在镛说：“站在大跳台上，我想到了2022年北京冬奥会赛场。冰雪运动与工业风融为一体，中国用科技托举了冬奥文化，践行了环保理念。”

在中国传媒大学电视学院，访学营成员参观了专门为盲人配音的光明影院。韩国国立首尔大学学生金昭廷在录音棚体验了为电影进行无障碍配音。“中国传媒大学的同学主动帮助我，与我一起完成作品。无论是光明影院项目还是同学的帮助，都让我感受到了中国人的热情。”金昭廷说。

体会中国文化的新魅力

浙江杭州，从良渚博物院到径山下的村庄，访学营成员在对中国文化的探寻中，体会到了蕴藏其中的新魅力。

在良渚博物院，从“水乡泽国”到“玉魂国魄”展厅，来自日本的川原樱不时拍照记录，“这里的展陈非常精美，它们的悠久历史让我感到震撼。”

在径山村，余杭茶筅制作技艺非遗传承人陈金信现场示范了茶筅的制作，并带着访学营成员体验了宋代点茶。“这是我人生中第一次吃一盏茶，茶沫像奶油一样入口即化，还有淡淡的茶香。”日本留学生田子摩彩赞叹道。

5月27日，杭州下起小雨。西湖边，远山如黛。韩国成均馆大学学生柳炫朱望着眼前的美景感慨道：“如果要用一个字来形容中国，我认为是‘大’。中国之大，为青年提供了广阔的发展空间和无限可能。”

与新朋友分享新感动

对于访学营成员而言，本次访学之旅，收获满满，不仅认识了许多新朋友，还留下了许多新感动。

5月24日下午，访学营成员来到中国外交部蓝厅，现场听了一场中国外交部例行记者会。

“在现场感受中国外交部新闻发言人的风采，体会记者会的严谨和认真，让我非常激动和感动。作为一名日本青年，我意识到为促进日中之间的友谊而奋斗，是我的责任和使命。”日本学生渡嘉敷爱里说。

5月27日，在浙江大学，日本青年前川慎一郎在与浙江大学的留学生交流时说：“这次中国访学之行，我认识了很多朋友，并进行了轻松愉快的交流。我愿意尽我所能，为增进三国民众的情谊作出贡献。”

5月28日，在结业仪式之后，来自韩国汉阳大学信息系统专业的具道映给所有人写了一封信：“我在过去几天里经历了许多美好的瞬间。与同行韩国、中国和日本学生的交谈极大地拓宽了我的视野。我希望通过这个项目，在未来，彼此之间的交流能更加活跃。”

《 人民日报 》（ 2024年05月29日 13 版）

(责编：刘洁妍、崔越)