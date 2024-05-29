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阿拉伯国家与中国的关系源远流长。自古以来，阿拉伯人就知道中国是一个文明古国，而古代中国人则通过古丝绸之路了解阿拉伯文明。丝绸之路不仅是一条贸易通道，更是一座文化交流与文明互动的桥梁。在数千年的交往中，阿中双方持续开展成果丰硕的互动。阿拉伯的旅行家、地理学家和历史学家们来到中国，并描绘中国、讲述中国，为增进双方人民相互了解作出了贡献。例如，最著名的阿拉伯旅行家伊本·白图泰在他享誉世界的《伊本·白图泰游记》中就详致地描述了中国，并对他到访的中国各城市中穆斯林们所受到的尊重表示钦佩。

近代以来，阿中双方始终团结一致，在共同关心的问题上相互支持。自1949年新中国成立以及阿拉伯国家相继独立以来，双方建立了外交关系。在阿拉伯国家的支持下，中国恢复了联合国合法席位。

本世纪以来，双方合作充满活力，发展对华关系已成为阿拉伯各国的外交重点。时任中国国家主席胡锦涛于2004年1月30日对阿拉伯国家联盟总部进行了历史性访问，宣布建立阿中合作论坛，阿中双方随后于2004年9月14日在开罗签署了成立论坛的有关文件，这是过去50年里阿中关系最重大的事件之一。阿中合作论坛的成立是阿中关系在发展进程中一次质的飞跃，在历史上首次为阿中集体合作提供了重要制度框架。

事实上，阿中合作论坛成立之时，国际社会对亚洲的重视与日俱增，阿拉伯国家联盟也紧跟这一趋势，意识到“向东看”的重要性，认为有必要加强与中国等亚洲重要国家合作，促进伙伴关系多元化。

阿中合作论坛成立以来，双方集体合作取得巨大飞跃，论坛各项合作机制不断发展，已涵盖政治、经济、文化、媒体和发展等各领域，并举办了大量会议和活动。

2022年12月9日，首届阿中峰会在利雅得召开，这在阿中关系史上尚属首次。会议取得了重要成果，通过了《利雅得宣言》《中华人民共和国和阿拉伯国家全面合作规划纲要》《深化面向和平与发展的阿中战略伙伴关系文件》3份成果文件，推动双方合作取得重要进展。

阿中合作论坛之所以能够成功，主要归功于双方强烈的政治意愿。此外，阿中双方认真落实论坛行动执行计划，逐步拓展论坛机制，推动论坛取得切实成果，增进了阿拉伯国家同中国在政治、经济、社会、媒体等领域的交流与合作。上述努力对发展阿中贸易关系也产生了积极影响，中国已成为阿拉伯国家最大的贸易伙伴之一，双方贸易额自论坛成立以来增长了10倍多，从2004年的367亿美元增至2023年的近4000亿美元。阿中关系前景广阔，双方均有携手前行的共同意愿，相信阿中合作论坛一定会在合作共赢的道路上持续迈出坚实步伐。

阿中合作的基础是尊重《联合国宪章》、《阿拉伯国家联盟宪章》的宗旨和原则、和平共处原则、以和平方式解决国际争端、在国际关系中不使用或威胁使用武力、主权平等原则，以及相互尊重国家独立、统一和领土完整，互不干涉内政。阿中双方在各类会议中就共同关心的国际和地区问题协调立场，在维护独立、主权和领土完整方面相互支持。中国支持阿拉伯国家的正义事业，支持其维护国家利益。阿拉伯国家强调支持一个中国原则。

中方在不同场合强调，中国支持巴勒斯坦人民恢复合法民族权利，支持建立以1967年6月边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国，支持在联合国有关决议、土地换和平原则和阿拉伯和平倡议基础上推动和平进程。除此之外，中国还持续向巴勒斯坦人民提供重要人道主义援助。2022年12月9日，首届阿中峰会在利雅得举行，习近平主席发表重要讲话，指出巴勒斯坦人民遭遇的历史不公不能无限期延续，合法民族权利不能交易，独立建国诉求不容否决。中方坚定支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，将继续向巴方提供人道主义援助。

中方秉持支持巴勒斯坦事业的立场，并向巴勒斯坦人民和联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供人道主义支持，阿方对此高度赞赏，并期待中方能够继续给予支持。阿方赞赏中国作为安理会常任理事国，在联合国平台为支持巴勒斯坦问题所秉持的积极立场和所发挥的重要作用。面对加沙地带遭受的野蛮侵犯，中国站在公平正义一边，明确表示支持巴勒斯坦人民的正义事业，这就是中国立场的明证。

阿中双方将在今年庆祝阿中合作论坛成立20周年。我们期待本月底在北京召开的阿中合作论坛第十届部长级会议取得积极成果，以满足阿中人民的愿望，彰显阿中人民共同的文化底蕴以及对美好未来的殷切期盼。

（作者为阿拉伯国家联盟秘书长）

《 人民日报 》（ 2024年05月29日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)