王 毅

在中国—阿拉伯国家合作论坛成立二十周年之际，论坛第十届部长级会议即将于5月30日在北京举行。这是首届中阿峰会成功举办后论坛首次召开部长级会议，对落实中阿峰会成果、加快推动构建面向新时代的中阿命运共同体具有重要意义。

2022年12月，首届中阿峰会在沙特举行。习近平主席出席峰会并发表主旨讲话，提炼了“守望相助、平等互利、包容互鉴”的中阿友好精神，规划了构建中阿命运共同体的路径方向，提出了中阿务实合作“八大共同行动”，阿拉伯国家反响热烈。一年多来，中阿命运共同体建设步伐坚实，成为凝聚中阿政治共识、发展共识、安全共识、文明共识的光辉旗帜，引领中阿关系开拓进取、阔步前行。

中国和阿拉伯国家进一步加强战略协作，实现更高水平的战略互信。习近平主席成功接待巴勒斯坦、阿尔及利亚、叙利亚、毛里塔尼亚等阿拉伯国家领导人访华，引领中阿关系高位运行。中国同巴勒斯坦、叙利亚建立战略伙伴关系，目前已同14个阿拉伯国家和阿盟建立全面战略伙伴关系或战略伙伴关系，阿拉伯世界成为中国战略伙伴最密集的地区之一。阿拉伯国家坚定支持中国维护核心利益和重大关切，一贯恪守一个中国原则，奉行一个中国政策。中国也坚定支持阿拉伯国家加强战略自主，维护国家主权和民族尊严，支持阿方通过对话协商化解矛盾分歧，走团结自强、集体安全之路。

去年10月以来，巴以冲突剧烈爆发，造成大量无辜平民伤亡，导致严重人道主义危机，任何热爱和平的国家和人民都不能无动于衷。面对严峻形势，中国始终站在公道正义一边、站在历史正确一边，推动国际社会聚焦停火止战、保护平民安全、扩大人道救援、落实“两国方案”，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。中国同阿拉伯国家团结协作，在捍卫国际正义的斗争中更加相互信任。

中国和阿拉伯国家进一步拓展务实合作，实现更高质量的互利共赢。中国同阿拉伯国家和阿盟签署共建“一带一路”合作文件实现“全覆盖”，双方已在“一带一路”框架下实施200多个大型项目，合作成果惠及双方近20亿人民。中国连续多年稳居阿拉伯国家最大贸易伙伴国。过去两年，双方贸易额再上新台阶，保持在4000亿美元左右历史高位，是二十年前的10倍。中阿能源、金融、基础设施等领域合作亮点纷呈。2023年中国自阿拉伯国家进口原油2.65亿吨，占我国海外进口原油总量47%，中阿光伏、风能、民用核能、氢能等领域合作也在扎实推进。人民币加速走进阿拉伯国家，中国同埃及、阿联酋、沙特分别续签或签署本币互换协议，埃及在华成功发行熊猫债。在基础设施建设领域，被埃及人民誉为“新金字塔”的新行政首都“非洲第一高楼”、超过1200公里的阿尔及利亚东西高速公路、卡塔尔足球世界杯主会场卢赛尔体育场、非洲最大跨径斜拉桥摩洛哥穆罕默德六世大桥等一张张中国建设的“新名片”拔地而起。中阿信息通信、航空航天、大数据、人工智能等高新领域合作成果丰硕，技术转移、北斗卫星、干旱、荒漠化和土地退化国际研究等中心高水平运转，形成连接中阿科研机构和创新企业的技术转移协作网络。

中国和阿拉伯国家进一步扩大文明交流，实现更深层次的民心相通。中阿不断增进治国理政经验交流。通过中阿改革发展研究中心，中方成功举办4届中阿改革发展论坛，面向阿拉伯国家举办20期研修班，为近500名阿拉伯国家政府官员、智库学者、媒体人士提供培训。中阿文明互鉴走在世界前列。2023年12月首届“良渚论坛”期间，阿盟成为全球首个同中国共同发表践行全球文明倡议文件的地区组织。2024年1月，阿盟成为全球首个同中国签署建设智库联盟合作文件的地区组织。首届中阿青年发展论坛、第十届中阿关系暨中阿文明对话研讨会、第五届“阿拉伯艺术节”等机制性活动丰富多彩，带动各领域交流全面开花。“中阿典籍互译工程”已翻译出版50种中阿典籍图书。《山海情》《功勋》《当法老遇见三星堆》等中国视听节目广受阿拉伯人民喜爱，总点击量超过5亿次。“汉语热”蔚然成风。中国已同13个阿拉伯国家合作建设21所孔子学院和2所孔子课堂。阿联酋、沙特、巴勒斯坦、埃及、突尼斯、吉布提正式将中文教育纳入国民教育体系。受新冠疫情影响的人员往来快速恢复，中阿之间航班数量超过疫情前水平。新开通的北京至利雅得、厦门至多哈等新航线，搭建起新的中阿友好空中走廊。

中阿命运共同体建设早期收获说明，发展中阿关系顺应民心民意，符合双方共同利益，前途广阔、前景光明。在即将召开的中阿合作论坛第十届部长级会议上，中国将继续同阿拉伯国家加紧落实首届中阿峰会成果，高举构建中阿命运共同体旗帜，推动中阿关系走向更加光明的未来。

中国将继续同阿拉伯国家共走战略互信之路，铸造更加坚实的政治基石。民族振兴是中阿共同的梦想，自立自强是双方一致的追求。中国将同更多阿拉伯国家建立战略伙伴关系，一如既往支持彼此维护核心利益，做守望相助的好兄弟。中国将继续同阿拉伯国家加强地区和国际事务协作，按照事情是非曲直决定自身政策立场，兼顾各方合理诉求寻求热点问题解决之道，促进中东地区和平稳定，维护国际公平正义，推动全球治理朝着符合发展中国家利益的方向前进。

中国将继续同阿拉伯国家共走繁荣开放之路，激发更加澎湃的发展动能。中国向西开放和阿拉伯国家向东发展双向奔赴，汇聚成优势互补、互惠共赢的合作洪流。中国将继续同阿拉伯国家高质量共建“一带一路”，给古老的丝绸之路注入鲜活时代动力。中国将同阿拉伯国家进一步筑牢能源合作主轴，强化能源供求伙伴关系。中国欢迎阿拉伯国家加大投资中国发展，同时将继续支持在阿拉伯国家实施标志性的大项目、“小而美”的好工程，同阿方合力打造更具科技含量的高新产业增长极。

中国将继续同阿拉伯国家共走包容互鉴之路，开展更加多彩的文明交流。相逢跨山海，相知逾千年。中阿文明书写了不同文明彼此交融、相映生辉的历史佳话。中国将继续同阿拉伯国家共同探索现代化多元发展道路，进一步密切文化、教育、旅游、青年、艺术等各领域人文交流，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，反对“文明冲突论”，抵制“伊斯兰恐惧症”，丰富世界文明百花园，引领人类文明向相互尊重、和谐共生的方向发展。

中国将继续同阿拉伯国家共走集体合作之路，打造更加立体的合作平台。中阿合作论坛二十年，是朝气蓬勃、生机勃发的二十年。二十年来，论坛建立起部长级会议、战略政治对话、改革发展论坛、能源合作大会等19项重要机制，发布了85份重要成果文件，树立了发展中国家集体合作标杆。百尺竿头，更进一步。构建中阿命运共同体开辟了中阿关系新纪元，必将引领中阿合作论坛建设开启新篇章、踏上新征程。中方将继续同阿方加强论坛建设，朝着构建中阿命运共同体的崇高目标，创造中阿集体合作更加辉煌的二十年！

（作者为中共中央政治局委员、外交部长）

《 人民日报 》（ 2024年05月29日 06 版）

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