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尹力率中共代表团访问意大利

2024年05月29日07:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报罗马5月28日电  （记者谢亚宏、郑彬）应意大利民主党邀请，中共中央政治局委员、北京市委书记尹力率中共代表团于5月25日至28日访问意大利。其间，分别会见意参议长拉鲁萨、企业与“意大利制造”部部长乌尔索、民主党国际书记普罗文扎诺、罗马市长瓜尔蒂耶里、那不勒斯市长曼弗雷迪等。

　　尹力表示，中意友好源远流长，两国拥有广泛共同利益。在习近平主席和马塔雷拉总统战略引领下，两国相互信任、密切合作，双边关系保持高水平发展。今年是中意建立全面战略伙伴关系20周年，中方愿同意方赓续传统友谊，巩固政治互信，深化经贸合作，促进人文交流，造福两国人民，共同维护世界和平稳定与发展繁荣。中国共产党愿同意各政党加强治国理政交流互鉴。北京市将积极落实两国领导人重要共识，以地方合作为中意关系注入新动力。

　　意方表示，意中同为文明古国，传统友谊深厚。面对动荡变化的世界，意大利视中国为负责任的全面战略伙伴，愿以开放态度密切双方各层级交往，加强绿色转型、数字经济及文化旅游等领域合作，欢迎更多中国企业到意投资，相信意中合作有助于推动世界朝正确方向发展。

　　访问期间，尹力还围绕科技创新中心和文化中心等建设，考察调研中意技术转移中心、卡比托利欧博物馆等，出席“你好，北京”文化交流活动。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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