哈桑·拉杰布

阿拉伯国家普遍希望同中国一道，全力构建面向新时代的阿中命运共同体，为促进地区和世界和平发展繁荣作出更大贡献

当前全球风云变幻，国际形势动荡不安，中国提出构建人类命运共同体重要理念的深刻性、前瞻性愈发凸显。构建人类命运共同体，是对当今世界面临的重大问题和挑战的积极回应。阿拉伯国家普遍希望同中国一道，全力构建面向新时代的阿中命运共同体，为促进地区和世界和平发展繁荣作出更大贡献。

在处理中东热点问题时，中国坚定支持联合国发挥作用，始终主张通过平等协商解决争端。中国为中东地区提供了大量人道主义援助，积极参与地区维和行动，为地区和平稳定贡献力量。在中国的斡旋下，沙特、伊朗两个中东大国握手言和。针对新一轮巴以冲突，中国主张应立即停火止战，保障人道主义救援通道安全畅通，强调解决问题的根本出路是落实“两国方案”，凝聚国际促和共识，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。中国在巴以问题上坚定维护国际公平正义，充分展现大国担当。

中国携手阿拉伯国家共建“一带一路”，为阿拉伯国家发展增添动力。阿拉伯国家同中国在基础设施建设、能源、贸易等领域开展互利共赢合作，促进了各自经济发展。阿中不仅关注经济层面合作，也注重文明对话和文化交流。近年来，阿拉伯国家掀起“中文热”，埃及、沙特、阿联酋等多国将中文纳入国民教育体系。文化交流与文明互鉴使阿中更加亲近。通过对彼此文化加深了解，阿中更容易找到共通点，形成更加紧密的伙伴关系。中国还积极支持阿拉伯国家在国际舞台发挥更大作用，支持沙特、埃及、阿联酋等国成为金砖国家正式成员。

构建人类命运共同体理念在阿拉伯国家广受支持，中国在各类国际事务中的负责任立场受到阿拉伯国家政府和人民的高度评价。中国强调全球事务应该由各国商量着办，主张推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。中国坚持真正的多边主义，积极推动国际关系民主化，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，致力于推动全球治理体系更好服务于全球各国的共同利益。中国提出三大全球倡议，为国际社会加强团结合作注入动力。全球发展倡议通过推动减贫、粮食安全、气候变化和绿色发展、工业化等多领域合作，促进各国共同发展繁荣。全球安全倡议注重推动各国共同应对安全威胁和挑战，共建安全稳定的国际环境。中国带头践行共同、综合、合作、可持续的安全观，坚守公平正义，为动荡世界注入更多稳定性。全球文明倡议重视推动文化交流，促进不同文明共融互鉴。

展望未来，阿中应为构建面向新时代的阿中命运共同体而共同努力，通过开展更加广泛而深入的合作，共同创造一个更加和谐、稳定、繁荣的未来。

（作者为埃及苏伊士运河大学孔子学院外方院长）

《 人民日报 》（ 2024年05月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)