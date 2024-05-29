应中华人民共和国主席习近平邀请，赤道几内亚共和国总统、国家元首特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈于2024年5月27日至5月31日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，两国元首在亲切友好气氛中举行会谈，就中赤几、中非关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛重要共识。中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别同奥比昂总统会见。

一、双方一致认为，自1970年建交以来，两国传统友谊历久弥坚，政治互信持续增强，务实合作成果丰硕，在国际事务中密切配合，有力造福两国和两国人民，树立了不同国家间真诚友好、相互尊重、互利合作的典范。

双方高度评价奥比昂总统2015年对中国进行国事访问以来两国关系取得的长足进展，特别是面对新冠疫情的严峻挑战，中赤几两国人民守望相助、并肩抗疫，再次展现患难与共的深厚情谊。

二、双方一致认为，面对变乱交织的当今世界，发展中国家比以往任何时候都更需要加强团结合作，中赤几友好关系的战略意义更加凸显。为进一步巩固政治互信，深化和拓展各领域务实合作，两国元首决定将双方关系提升为全面战略合作伙伴关系。

三、双方重申坚定支持对方自主探索符合本国国情的发展道路，将持续加强治国理政经验交流互鉴。赤几方高度赞赏中国人民在中国共产党领导下，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，认为中国式现代化为发展中国家走向现代化拓展了路径选择和实践方案。

中方支持奥比昂总统和赤道几内亚民主党的施政努力，相信在奥比昂总统领导下，赤几“2035远景规划”所确定的各项项目将如期实现，国家建设将取得新的成就。

四、双方强调，在涉及彼此核心利益问题上相互支持是中赤几高水平政治互信的应有之义。中方重申坚定支持赤几方维护国家独立及主权、安全和发展利益，坚决反对外部势力干涉赤几内政。赤几方重申坚定奉行一个中国原则，认为世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，坚决反对任何形式的“台湾独立”，反对外部势力干涉中国内政，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。赤几方重申支持中方在涉港、涉疆、涉藏等问题上的立场。

五、双方同意进一步发挥元首外交引领作用，密切两国政府、立法机构、政党等各部门、各层级的交流与合作。

六、赤几方积极响应并坚定支持习近平主席提出的共建“一带一路”倡议，高度评价共建“一带一路”倡议在促进共建国家经济发展和民生改善方面发挥的积极作用。双方将共同编制并签署关于共同推进“一带一路”建设的合作规划，愿在和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神指导下，秉持共商共建共享原则，加强两国发展战略对接，立足各自比较优势和发展需求，积极推进各领域合作，力争取得更多务实成果。

七、赤几方高度赞赏并坚定支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，认为三大全球倡议为推进构建人类命运共同体提供战略引领。中方赞赏赤几方积极参与加入“全球发展倡议之友小组”。双方同意进一步加强在全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议框架内的合作。赤几方欢迎中方提出的《全球人工智能治理倡议》《全球数据安全倡议》，赞赏中方为增强发展中国家在人工智能、网络、数据领域全球治理中的权利所作努力。

八、双方同意进一步扩大贸易投资合作，深化在农渔业、能矿、基础设施等领域合作。赤几方充分肯定《关于两国经贸合作特殊安排的框架协议》对推动双方在基础设施建设等领域合作发挥的重要作用，愿继续在框架协议下进一步加强双边务实合作。赤几方承诺同中国企业加强沟通，积极落实好现有合作项目，同时进一步改善营商环境，为中国企业在赤几经营提供良好条件。中方欢迎赤几方积极参与中国国际进口博览会、中非经贸博览会、中国进出口商品交易会，支持赤几更多优质农渔产品进入中国市场。中方将鼓励更多有实力的中国企业赴赤几投资，助力赤几经济多元化发展。

双方同意继续充分发挥两国经贸混委会机制作用，促进数字经济、绿色发展、蓝色经济等领域合作。

九、双方高度评价两国在文化、旅游、教育、青年、媒体、体育、公共卫生、疫情防控等领域合作成果，同意进一步扩大人文交流，深化民间友好，夯实友谊基础。双方愿支持中赤几教育机构在人才培养、学生互换、语言教学、职业技能培训、数字教育等领域合作，实施“中非高校百校合作计划”，支持中赤几高校开展联合科研。双方将加强交流合作，推动更多本国公民赴对方国家旅游。赤几方感谢中方长期对赤几卫生健康领域的支持。中方重申将在力所能及范围内继续支持赤几公共卫生系统建设，愿同赤几方密切沟通，继续派遣高水平中国医疗队，开展“光明行”等“小而美”巡诊义诊活动，推动对口医院合作，助力中赤几友好医院充分发挥效用。

十、双方同意进一步加强在和平与安全领域的交流与合作，密切两国军队、警务高层交往，加强在人员培训、装备技术、防范恐怖袭击、联演联训、打击跨国犯罪等领域合作。

十一、双方同意就国际和多边事务加强合作。双方重申坚持大小国家一律平等，反对霸权主义和强权政治，一致同意坚持真正的多边主义，坚决捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。

十二、双方一致认为，70年前和平共处五项原则的发表是国际关系史上的重大创举，为推动建立公正合理的新型国际关系作出了历史性的贡献。国际社会应进一步弘扬和平共处五项原则，增进友好合作，促进世界和平与发展。

十三、双方一致认为，联合国安理会改革应支持包括非洲在内的发展中国家发挥更大作用，扩大其在安理会的代表性和发言权，纠正非洲遭受的历史不公。中方积极评价赤几方作为非盟安理会改革十国元首委员会（C10）成员国发挥的重要作用和C10赤几峰会积极成果，愿同赤几方继续加强协调合作。赤几方重申非盟共同立场是纠正非洲遭遇的历史不公的唯一可行选择，赞赏中国率先支持非盟加入二十国集团。

十四、双方一致认为，发展人权是全人类共同的事业，生存权、发展权是首要的基本人权，应在相互尊重和平等相待基础上开展人权交流与合作。

十五、双方高度评价中非合作论坛成立24年来对推进中非高水平合作的引领作用，同意进一步就中非合作论坛事务加强磋商和协调，共同落实好《达喀尔行动计划（2022—2024）》框架内各领域务实合作，共同应对全球性风险挑战。双方期待中非合作论坛新一届峰会召开，相信会议将开启中非团结合作的新篇章，为非洲发展繁荣提供新机遇，为全球和平稳定注入强大确定性。

十六、双方一致认为，奥比昂总统访华期间，中赤几双方达成广泛重要共识，签署一系列合作协议，访华取得圆满成功，标志两国关系发展进入新阶段。奥比昂总统衷心感谢习近平主席及中国政府和人民在访问期间给予的热情友好接待，邀请习近平主席在方便时访问赤几。

本声明于5月28日在北京由双方共同发布。

（新华社北京5月28日电）

《 人民日报 》（ 2024年05月29日 03 版）

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