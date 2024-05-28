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挪威、爱尔兰、西班牙正式承认巴勒斯坦国

2024年05月28日22:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月28日电　综合新华社驻外记者报道：挪威、爱尔兰和西班牙政府28日分别宣布，自当天起正式承认巴勒斯坦国。

　　挪威政府当天发表声明说，挪威一直是巴勒斯坦建国的最坚定支持者之一。声明同时说，挪威外交大臣艾德26日在比利时首都布鲁塞尔会见了巴勒斯坦总理穆罕默德·穆斯塔法，并向其递交了正式的承认文件。

　　28日，爱尔兰政府也发表声明宣布正式承认巴勒斯坦是一个主权独立国家，并将与巴勒斯坦国建立全面外交关系。巴勒斯坦驻爱尔兰代表处将升级为巴勒斯坦大使馆，爱尔兰驻拉姆安拉代表处升级为爱尔兰大使馆。

　　爱尔兰总理哈里斯当天表示，“两国方案”是以色列和巴勒斯坦实现和平安全共存的唯一途径。爱尔兰再次呼吁以色列停止在加沙地带的人道主义灾难。

　　西班牙首相佩德罗·桑切斯当天发表讲话说，这不仅是历史正义的问题，也是迈向和平的唯一途径。他同时表示，接下来西班牙将致力于推动“两国方案”成为现实。

　　荷兰首相吕特和外交大臣斯洛特27日分别在社交媒体发文，呼吁以色列遵守联合国国际法院24日发布的“临时措施”，立即停止在拉法的军事行动。

　　多年以来，巴勒斯坦建国进程受阻，但巴勒斯坦作为一个国家已得到广泛承认。22日，挪威、爱尔兰、西班牙分别宣布承认巴勒斯坦国，并表示该决定将于本月28日生效。巴勒斯坦总统府随后发表声明，对三国承认巴勒斯坦国的决定表示欢迎，并呼吁尚未承认巴勒斯坦国的国家承担起责任，承认巴勒斯坦人民的自决权。（参与记者：张玉亮、胡加齐、谢宇智、孙晓玲、许凤、王湘江）

(责编：胡永秋、袁勃)

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