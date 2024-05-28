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外交部：中欧班列已成为名副其实的亚欧贸易“黄金通道”

2024年05月28日17:10 | 来源：新华网
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新华社北京5月28日电（记者邵艺博）就中欧班列创造开行新纪录，外交部发言人毛宁28日表示，作为共建“一带一路”旗舰项目和标志性品牌，中欧班列已成为名副其实的亚欧贸易“黄金通道”。

当日例行记者会上，有记者问：上周末，中欧班列累计开行数量突破9万列，货值超3800亿美元。回望中欧班列从无到有十多年的发展历程，发言人如何看待班列对中欧及全球经贸往来发挥的独特作用？

“祝贺中欧班列创造开行新纪录。”毛宁说，作为共建“一带一路”旗舰项目和标志性品牌，中欧班列已通达欧洲25个国家223个城市，连接亚洲11个国家100多个城市。过去8年间，中欧班列年开行数量由1702列增加到超1.7万列；年运输货值由80亿美元提升至567亿美元，已成为名副其实的亚欧贸易“黄金通道”。

毛宁说，道路通则百业兴。中欧班列运载的是商品，传递的是机遇，带来的是希望。班列不仅便利中欧商品更快捷通达对方市场，也带动新的物流、工业、商贸中心和产业园区不断涌现，架起了中欧互通有无、互利互惠的桥梁。

毛宁表示，中方愿同沿线各国共同努力，推进中欧班列高质量发展，为世界经济注入更多稳定性，为共同发展提供更多新动能。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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