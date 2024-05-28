人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅分别会见也门外长赞达尼、苏丹外长侯赛因

2024年05月28日16:01 | 来源：新华网
小字号

新华社北京5月28日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅28日在北京分别会见来华出席中阿合作论坛第十届部长级会议的也门外长赞达尼、苏丹外长侯赛因。

会见赞达尼时，王毅表示，中方坚定支持维护也门主权、独立、统一和领土完整，始终珍视中也传统友好。红海局势紧张是加沙冲突外溢的突出表现。中方呼吁停止袭扰民船的行为，维护红海水域航道安全。希望也门问题各方坚持政治解决大方向，继续通过对话谈判化解矛盾分歧。

赞达尼表示，也方高度重视对华关系，恪守一个中国原则。相信中阿合作论坛第十届部长级会议将推动中阿集体合作再上新台阶。

会见侯赛因时，王毅表示，中方支持苏丹维护国家主权独立和领土完整，支持苏丹实现国内和平稳定，支持苏丹探索符合自身国情的发展道路。赞赏苏丹积极支持和参与中阿合作论坛建设，也愿同包括苏丹在内的非洲各国一道，办好今年的中非合作论坛峰会。

侯赛因表示，苏方坚持一个中国原则。苏丹高度重视中阿、中非合作论坛，愿在两大重要论坛框架内深化苏中各领域务实合作。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部