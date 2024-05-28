新华社北京5月28日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅28日在北京分别会见来华出席中阿合作论坛第十届部长级会议的也门外长赞达尼、苏丹外长侯赛因。

会见赞达尼时，王毅表示，中方坚定支持维护也门主权、独立、统一和领土完整，始终珍视中也传统友好。红海局势紧张是加沙冲突外溢的突出表现。中方呼吁停止袭扰民船的行为，维护红海水域航道安全。希望也门问题各方坚持政治解决大方向，继续通过对话谈判化解矛盾分歧。

赞达尼表示，也方高度重视对华关系，恪守一个中国原则。相信中阿合作论坛第十届部长级会议将推动中阿集体合作再上新台阶。

会见侯赛因时，王毅表示，中方支持苏丹维护国家主权独立和领土完整，支持苏丹实现国内和平稳定，支持苏丹探索符合自身国情的发展道路。赞赏苏丹积极支持和参与中阿合作论坛建设，也愿同包括苏丹在内的非洲各国一道，办好今年的中非合作论坛峰会。

侯赛因表示，苏方坚持一个中国原则。苏丹高度重视中阿、中非合作论坛，愿在两大重要论坛框架内深化苏中各领域务实合作。

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