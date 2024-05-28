人民网约翰内斯堡5月28日电 （刘畅）渔业是南非国家经济的重要组成部分，提供就业并促进粮食安全。南非的海岸线长达3000多公里，充满活力的渔业为南非国内生产总值贡献了约79亿兰特，雇用了约58000名南非人。

近日，南非政府向西开普省的62个小型渔业合作社颁发了为期15年的捕鱼许可证，这是该省历史上首次授予长期捕鱼权。这一重要里程碑结束了对渔业社区的临时救济期，使西开普省渔业社区正式融入渔业部门。

林业、渔业和环境部长芭芭拉-克雷西（Barbara Creecy）强调了这一成就的重要性。她表示，这些社区与渔业有着数百年的历史渊源，但由于过去的不公正，他们面临着系统性的排斥，阻碍了他们参与渔业活动。

林业、渔业和环境部通信宣传首席主任彼得·姆贝伦瓦（Peter Mbelengwa）表示，该部通过其科学工作组与各利益相关方合作，促进可持续渔业实践。这些工作组包括行业协会、小型渔业、休闲渔业、研究组织、学术界和非政府环保组织，它们分析数据并为每种资源设定年度捕捞限额。

林业、渔业和环境部最新开展的 “2023年南非海洋渔业资源状况 ”调查发现，南非约有66%的评估鱼类种群被认为资源丰富或处于最佳开发状态，34%的鱼类种群因资源枯竭或严重枯竭而令人担忧。2012年只有46%的鱼类种群数量丰富，2014年为49%，2016年为52%，2020年为61%，这表明过去八年来鱼类种群数量有所改善。

姆贝伦瓦还指出了平衡生态可持续性与社会和经济需求之间的挑战，这对于维护海洋生物多样性和依赖渔业的人们的生计至关重要。他还提到，该部门支持渔业创新，与各渔业机构合作，测试并实施新技术，以加强可持续做法并提高效率。他们的主要目标是维持目前的最佳开发渔业，并恢复已经枯竭的渔业。这涉及持续监测、研究和适应性管理实践。消费者可以支持这些努力，从合法权利持有者和特许销售点购买可持续来源的鱼类，因为公众参与可持续实践对海洋生态系统的长期健康至关重要。

2023年第四季度，农业、林业和渔业下降了9.7%，对GDP增长的贡献率为-0.2个百分点，主要原因是大田作物、动物产品和园艺产品的经济活动减少。

南非的渔业严重依赖出口，国际市场对普通和顶级鱼类产品都有需求。鳕鱼、朝天鲽和莽鲉被大量出口到非洲和欧洲，这些产品通常经过加工和包装，方便食用且保质期长。

在非洲，海洋食品对保障生计和经济至关重要。海洋管理委员会（MSC）高级营销传播经理 露安娜·瑟方丹（Louanne Serfontein）评论说，海洋食品在为不断增长的全球人口提供食物、支持粮食安全、减少营养不良和建立弹性粮食系统方面发挥着至关重要的作用。

南非的无须鳕渔业自2004年起通过了MSC渔业标准认证，在过去二十年中取得了众多环境、社会和经济效益。其中包括重建种群、减少与海鸟的互动、改进副渔获物管理、了解底栖生物的影响，以促进负责任的基于生态系统的渔业管理。

MSC作为国际非营利组织，为可持续渔业和海产品供应链制定全球公认的标准。占全球野生海洋渔获量19%的渔业参与了该组织的认证计划，确保超过2225项捕捞方法得到改进。目前，超过2万种海产品贴有蓝色MSC生态标签。

南非致力于采用 “生态系统渔业管理方法”（EAF），将管理范围从单一物种扩展到整个海洋生态系统。自2006年起，无须鳕渔业所有行业的许可条件都包含了旨在解决捕捞对生态系统影响的条款。

南非渔业研究与发展部促进合作、支持研究、推广可持续做法，以确保南非渔业的未来保持活力和可持续发展。然而，过度捕捞仍是一个重大挑战，一些鱼类种群的捕捞量已超过可持续水平。据联合国粮食及农业组织估计，约有34%的鱼类种群被拖网捕捞，超出了可持续水平。

尽管面临这些挑战，该行业仍有发展机遇。在非洲、中东和南美洲开发新市场可以减少对传统市场的依赖。

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