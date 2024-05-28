新华社哈尔滨5月28日电（记者徐凯鑫、戴锦镕）记者从黑龙江省交通运输厅获悉，28日，黑龙江省佳木斯至同江铁路扩能改造工程正式开工，标志着中欧班列“东通道”同江铁路口岸后方通道扩能工程进入建设阶段。

佳木斯至同江铁路改造工程施工现场。（中国铁路哈尔滨局集团有限公司供图）

据中国铁路哈尔滨局集团有限公司佳木斯建设指挥部指挥长张宇明介绍，佳木斯至同江铁路扩能改造工程西起佳木斯市东佳木斯站，终至中俄边境铁路口岸站同江北站，是一条以货运为主，兼顾客运的干线铁路，改造线路全长258.25公里，总工期3年。

中铁第五勘察设计院集团有限公司副总工程师王宏洲介绍：“佳木斯至同江铁路扩能改造工程由佳富线、福前线、同江线三部分组成，其中福前线、同江线提速并增建车站，全面提升了同江口岸后方通道能力，改善沿线居民出行条件。”

改造后，佳木斯至同江铁路将增开7座会让车站，补强部分车站客、货运设施，扩大同江北站集装箱作业区和换装能力，线路列车通过能力提升3倍，口岸煤炭、铁矿石等大宗商品外贸运输能力也将进一步提升。

据了解，该项目地处严寒地区，季节性冻土广泛分布，施工受气候和地形条件影响大。中国铁路哈尔滨局集团有限公司组织参建单位严格执行技术标准和方案，积极采用新技术、新材料和新设备，高质量推进工程建设。

佳木斯至同江铁路扩能改造工程建成投用后，将有效解决既有铁路利用率已趋于饱和的瓶颈问题，为沿线地区提供更加安全、便捷、高效的运输通道，加快构筑我国向北开放新高地。

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