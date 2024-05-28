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专访｜愿为中欧关系发展“铺路搭桥”——访奥地利联邦铁路公司首席执行官马特

2024年05月28日15:19 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳5月28日电　专访｜愿为中欧关系发展“铺路搭桥”——访奥地利联邦铁路公司首席执行官马特

　　新华社记者于涛　刘昕宇

　　奥地利联邦铁路公司首席执行官安德烈亚斯·马特日前在接受新华社记者书面专访时表示，作为在奥地利和匈牙利领先的货运企业，奥地利联邦铁路公司看好中欧关系未来发展前景，期待中欧经贸更近一步，愿意通过运输和物流服务为中欧经济关系持续扩展“铺路搭桥”。

　　本月25日，中欧班列“跑”出开行新纪录：累计开行9万列，发送货物超870万标箱，货值超3800亿美元。作为奥地利最大的铁路货运公司，奥地利联邦铁路公司是中欧班列的重要参与方，据统计2023年该公司参与运营的中欧班列超过700次。

　　马特告诉记者，新冠疫情前，奥地利联邦铁路公司就在中欧不断紧密的供应链联系中获益，企业增长状况良好。展望未来发展前景，马特表示，铁路运输相比海运更稳定安全，相信“我们很快就会恢复到疫情前水平”。

　　马特表示，奥地利联邦铁路公司致力于拓展在华业务，已于2023年在上海开办一家子公司，以更好地为中国和欧洲出口商提供铁路货运服务。他计划近期再次访华，拟在中国中部地区拓展、深化相关合作。

　　马特指出，高质量共建“一带一路”为奥地利经济和奥地利联邦铁路公司提供了发展机遇。近年来地缘局势紧张严重冲击铁路运输，因此共建“一带一路”“变得更加重要”，不仅为货物贸易创造稳定路线，也为沿线民众带来繁荣。

　　马特表示，他在铁路系统的职业生涯是从桥梁建设起步的，现在作为公司首席执行官更加认识到“桥梁”的重要性，特别是在不同的经济体和文化之间搭建“桥梁”尤为重要。他说，愿为中欧关系发展“铺路搭桥”。

(责编：曹欣悦、崔越)

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