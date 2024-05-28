新华社马德里5月27日电 专访：中西未来商贸合作大有可为——访西班牙农业、渔业和食品大臣普拉纳斯

新华社记者胡加齐 谢宇智

2024西雅国际食品和饮料展览会（上海）将于28至30日在上海举办。即将赴中国出席这一展会的西班牙农业、渔业和食品大臣路易斯·普拉纳斯日前在接受新华社专访时表示，中西之间在未来的商贸合作中将“大有可为”。

作为业内最负盛名的国际展会之一，西雅展将吸引超过70家西班牙企业参展。西班牙农业、渔业和食品部也将在展会上设立展台进行推广。

普拉纳斯说，中国拥有巨大的市场潜力，西班牙作为世界第七、欧盟第四大农产品生产国，希望能借此机会进一步扩大该国高端农产品在中国市场的商业影响。

在普拉纳斯看来，西班牙是世界上最“美味”的国家之一，该国农产品不仅种类繁多，还有着极高的品质。他说：“中国经济增长和中国消费者购买力提升对于西班牙农产品出口极其有利。我相信中国消费者会欣赏、并愿意进一步了解西班牙农产品。”

普拉纳斯说：“在中西双边贸易中，农产品将是有待我们继续探索和开拓的重要领域之一。”

在肉类供应等领域，西班牙产品已在中国市场上取得不错的成绩。此外，近年来西班牙还与中国签订了橄榄油、葡萄酒、杏仁、柿子等多项农产品出口协议。

普拉纳斯提到，从物流角度来看，连接西班牙马德里和中国义乌的中欧班列（义乌—马德里）在两国贸易间发挥了重要作用。他认为，这一跨越13000多公里的中欧班列不仅更减排、环保，还能有效扩大橄榄油等不易腐产品的运输，因此“对两国间当下和未来的贸易联系有着重要意义”。

另一方面，普拉纳斯也强调，西班牙希望能在未来进一步加大对中国的出口，以更好地平衡双边贸易。他说：“尽管增加农产品出口不是唯一能促进两国贸易平衡的途径，但却是最有潜力的途径之一。”

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