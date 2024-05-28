人民网楠府5月27日电 （记者章念生）为期三天的泰国第一届国际农业论坛5月27日在泰国楠府开幕。本次论坛以“生物多样性和农业可持续性新区域发展”为主题，诗琳通公主出席并主持论坛开幕式，中国驻泰国大使韩志强、论坛组织委员会联席主席伍万通、中国科学院曼谷创新合作中心首席科学家姜标等致辞。来自泰国、中国等10个国家和地区的600多名政府和民间代表专程前来楠府参与这一活动。

诗琳通公主在开幕词中表示，以楠府为试点开展国际性开发合作以实现可持续发展是一件值得称赞和欣喜的好事，希望本次国际论坛合作研讨会取得丰硕成果，进而有益于楠府民众、泰国人民乃至全人类。

韩志强在致辞时说，中泰同为地区重要农业国家，也都面临农业现代化和可持续发展的共同课题，两国在种植、养殖、农业技术等领域合作卓有成效，中方与猜帕塔纳基金会合作的山地开发计划、油茶种植等项目，发挥了重要示范作用。

伍万通在接受采访时表示，地处泰北的楠府原来植被茂密，森林覆盖率极高，后因种种原因，一些林地被伐，成为耕地，森林面积缩小了28%。希望通过举办国际研讨会，学习借鉴中国在农业和森林保护等领域的先进技术，帮助解决楠府森林问题，为森林的可持续发展提供有效的运作方式。

此次论坛由楠府森林保护基金会主办，来自不同国家和地区的86家机构参加论坛组织的农业创新展览和楠府社区土特产品展览等。会议期间，来自泰国和中国的12家合作伙伴机构将在楠府签署《楠府宣言》，旨在协作帮助楠府开发并提高农产品质量，实现可持续的水源森林恢复。

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