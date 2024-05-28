人民网首尔5月28日电 （李帆）第八届中日韩工商峰会27日在首尔成功举办。三国工商界和政府代表约240人出席峰会。

中国国际贸易促进委员会（下称“贸促会”）会长任鸿斌在峰会开幕式发表致辞。他表示，今年是中日韩合作启动25周年，也是中日韩工商峰会创办15周年。在三国政商界共同努力下，中日韩合作已成为东亚地区机制化程度最高、覆盖领域最广、内涵最丰富的多边合作架构，工商峰会成为三国工商界深化务实合作的重要平台。

任鸿斌就中日韩工商合作提出三点建议。一是深化产业合作，推动互利共赢发展，欢迎日韩企业积极参加第二届中国国际供应链促进博览会；二是强化商事法律服务，为三国企业合作保驾护航，愿与日韩机构加强商事法律咨询、纠纷解决、知识产权等领域合作；三是推动重启中日韩自贸协定谈判，推进东亚经济一体化进程，为三国企业和人民带来更多实实在在的好处。

韩国大韩商工会议所会长崔泰源表示，三国工商界代表久别重逢。大家在面临包括国际贸易环境变化等共同问题时，应齐心协力，释放智慧，共同应对。他在强调三国合作必要性时表示，“独行快，众行远”，希望三国以相互尊重和理解为基础，进行长久合作。

日本经济团体联合会会长十仓雅和在致辞中指出，推进三国工商界合作，加强沟通和相互理解必不可少，进一步扩大人员交流非常重要。

峰会期间，中日韩工商界代表围绕经济振兴、可持续发展等议题开展深入研讨，任鸿斌与崔泰源、十仓雅和代表三国工商界共同签署《第八届中日韩工商峰会联合声明》。

中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌与大韩商工会议所会长崔泰源、日本经济团体联合会会长十仓雅和签署联合声明。 人民网 李帆摄

中日韩工商峰会于2009年创立，是中日韩三国领导人会议的重要配套活动，第八届中日韩工商峰会由中国贸促会、大韩商工会议所、日本经济团体联合会共同主办。

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