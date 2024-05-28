人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第八届中日韩工商峰会在首尔举办

2024年05月28日13:55 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网首尔5月28日电 （李帆）第八届中日韩工商峰会27日在首尔成功举办。三国工商界和政府代表约240人出席峰会。

中国国际贸易促进委员会（下称“贸促会”）会长任鸿斌在峰会开幕式发表致辞。他表示，今年是中日韩合作启动25周年，也是中日韩工商峰会创办15周年。在三国政商界共同努力下，中日韩合作已成为东亚地区机制化程度最高、覆盖领域最广、内涵最丰富的多边合作架构，工商峰会成为三国工商界深化务实合作的重要平台。

任鸿斌就中日韩工商合作提出三点建议。一是深化产业合作，推动互利共赢发展，欢迎日韩企业积极参加第二届中国国际供应链促进博览会；二是强化商事法律服务，为三国企业合作保驾护航，愿与日韩机构加强商事法律咨询、纠纷解决、知识产权等领域合作；三是推动重启中日韩自贸协定谈判，推进东亚经济一体化进程，为三国企业和人民带来更多实实在在的好处。

韩国大韩商工会议所会长崔泰源表示，三国工商界代表久别重逢。大家在面临包括国际贸易环境变化等共同问题时，应齐心协力，释放智慧，共同应对。他在强调三国合作必要性时表示，“独行快，众行远”，希望三国以相互尊重和理解为基础，进行长久合作。

日本经济团体联合会会长十仓雅和在致辞中指出，推进三国工商界合作，加强沟通和相互理解必不可少，进一步扩大人员交流非常重要。

峰会期间，中日韩工商界代表围绕经济振兴、可持续发展等议题开展深入研讨，任鸿斌与崔泰源、十仓雅和代表三国工商界共同签署《第八届中日韩工商峰会联合声明》。

中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌与大韩商工会议所会长崔泰源、日本经济团体联合会会长十仓雅和签署联合声明。 人民网 李帆摄

中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌与大韩商工会议所会长崔泰源、日本经济团体联合会会长十仓雅和签署联合声明。 人民网 李帆摄

中日韩工商峰会于2009年创立，是中日韩三国领导人会议的重要配套活动，第八届中日韩工商峰会由中国贸促会、大韩商工会议所、日本经济团体联合会共同主办。

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部