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“2024影像亚洲中国电影放映周”在布达佩斯举办

2024年05月28日13:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙5月27日电 （记者李增伟）5月25日，“2024影像亚洲中国电影放映周”在匈牙利首都布达佩斯举办开幕式。中国驻匈牙利大使龚韬、匈牙利国家电影局局长帕尔、布达佩斯中国文化中心主任金浩等约400名中匈各界人士参加开幕式。

龚韬在致辞中表示，前不久习近平主席对匈牙利成功进行历史性国事访问，两国领导人宣布建立中匈新时代全天候全面战略合作伙伴关系。访问期间，两国签署包括《中国国家电影局与匈牙利总理内阁办公室关于电影合作的谅解备忘录》在内的多份合作文件。本次电影周是习主席访问之后在匈举办的首次电影活动，希望未来中匈继续以电影为媒，积极促进电影领域交流互动和人员往来，加深两国人民了解和友谊，为进一步发展双边关系增添更大动力。

匈牙利国家电影局局长帕尔表示，在人文交流中，电影扮演着极其重要的角色，匈中两国在电影领域的交流从未停歇。近年来，中国电影业迅速发展，两国在电影界的对话合作更加深入，希望今后匈中电影领域交流合作能碰撞出更多的火花。

开幕式上，展映了中国经典影片《城南旧事》并举办电影座谈分享会。在场的匈牙利观众纷纷表示被电影中的真情实感所打动，对中国电影有了更深入的了解，对影片反映的中国历史文化产生了浓厚的兴趣，期待未来能在匈牙利看到更多优秀中国影片。

本次电影周于5月24日至28日在匈牙利乌拉尼亚国家电影院举办，展映《城南旧事》《湘女萧萧》《解救吾先生》《我不是药神》《草木人间》五部中国影片，汇集经典电影及新品佳作，向当地观众展现当代中国电影的蓬勃发展。参与展映的匈牙利影片《游戏掌控》也曾亮相2023年第十届丝绸之路国际电影节，引起良好反响。

本次活动由北京电影学院、布达佩斯中国文化中心和影像亚洲有限公司主办，并得到中国驻匈牙利大使馆的特别支持，期间还举办了“电影与文学”主题读书会、中匈导演对话沙龙等活动。

(责编：燕勐、杨牧)

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