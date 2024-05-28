新华社布达佩斯5月27日电（记者陈浩）“2024影像亚洲中国电影放映周”25日在匈牙利首都布达佩斯开幕。

匈牙利国家电影局局长帕尔·阿科什在致辞中说，电影在人文交流中扮演着极其重要的角色，匈中两国在电影领域的交流从未停歇。20世纪初，匈牙利建筑师邬达克在上海设计建成了著名的大光明电影院，成为一段佳话。近年来，中国电影业迅速发展，两国在电影界的对话合作更加深入，希望今后匈中电影领域交流合作能碰撞出更多火花。

中国驻匈牙利大使龚韬表示，希望未来中匈继续以电影为媒，积极促进电影领域交流互动和人员往来，加深两国人民了解和友谊，为进一步发展双边关系增添更大动力。

开幕式结束后，全场嘉宾共同观看了经典影片《城南旧事》并参加了电影座谈分享会。

据了解，电影周在匈牙利乌拉尼娅国家电影院举办，其间展映《城南旧事》《湘女萧萧》《解救吾先生》《我不是药神》《草木人间》5部中国影片和匈牙利影片《游戏掌控》。

本次活动由北京电影学院、布达佩斯中国文化中心和影像亚洲有限公司主办，并得到中国驻匈牙利大使馆的特别支持。电影周期间还举办“电影与文学”主题读书会、中匈导演对话沙龙等活动，著名导演谢飞、丁晟等也到场，为现场观众提供更多元化视角，展现中匈电影艺术精彩魅力。

(责编：曹欣悦、崔越)