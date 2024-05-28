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中石油经研院《油气行业发展报告》在迪拜发布

全球化石能源占比首次跌破80%

2024年05月28日10:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜5月27日电 （记者管克江）国家高端智库中国石油集团经济技术研究院《油气行业发展报告》（简称《行业报告》）27日在迪拜发布。报告提出，2023年，全球清洁能源投资迅速增长，全球化石能源占比首次跌破80%。中国能源转型步伐加快，中国成品油消费达峰时点最早可能提前至2024年。

发布会上的交流讨论环节。人民网记者 管克江摄

发布会上的交流讨论环节。人民网记者 管克江摄

发布会由中国石油集团经济技术研究院主办，中国石油中东公司协办。中国石油中东公司总经理陈欣荣致辞表示，《行业报告》选择在迪拜进行首次海外发布，对加强能源行业国际交流与合作、推动能源合作利益共同体建设等方面具有重要意义。

中国石油集团经济技术研究院副院长、《行业报告》副主编吴谋远介绍报告主要内容。报告认为，2023年全球能源安全水平有所改善，全球能源价格总体回落，能源转型在博弈中加速，化石能源消费比重首次跌破80%。报告分析，今年油气市场需求更趋集中，价格高位波动回落。

报告认为，绿色低碳正主导能源行业转型，能源转型呈现“四化”特征：化石能源清洁化、清洁能源规模化、能源系统综合化、终端用能再电气化，将带来巨大的投资和合作机遇。转型过渡期内，如果不先“立”（清洁能源）后“破”（传统能源），将导致能源供应不稳定和化石能源投资不足，能源系统韧性下降。值得注意的是，国际大石油公司重新强化上游业务，油气资产并购持续升温，同业并购与跨界并购或将成为新趋势。

报告认为，中国能源安全保障能力持续提升。2023年，中国国内能源供应总量约48.94亿吨标煤，能源自给率升到85.6%，较2016年上升了7.2个百分点。中国经济持续回升向好支撑油气需求增长。预计2024年中国石油需求将将达到7.64亿吨。天然气将成为支撑中国经济社会发展全面绿色转型的重要能源。

报告指出，2023年，非化石能源在中国一次能源消费结构中占比上升到17.7%。可再生能源发电装机总量14.5亿千瓦，在全国累计发电装机容量中占比首次超过50%。国内新能源汽车市场渗透率达到31.6%。

报告指出，随着终端能源领域电气化替代加速，能源消费结构中新能源比重持续上升，中国的成品油需求达峰时点最早可能提至2024年。

报告指出，独具特色的石油能源公司转型模式正在形成，油气与新能源融合发展开创众多新模式。2023年中国石油企业加快推动油气行业绿色转型，正在实现“油田变地热田”“油田变绿电田”“油田变绿氢田”“油田变储碳田”。

发布会上，报告主创团队还就与会代表关注的热点问题开展了交流探讨。

(责编：燕勐、杨牧)

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