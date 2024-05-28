人民网阿布贾5月27日电 （记者姜宣）当地时间26日，由中国土木尼日利亚有限公司实施的拉各斯三号桥桥面紧急维修项目竣工。尼日利亚总统提努布、工程部长乌马希，中国驻拉各斯总领事严宇清、中国土木尼日利亚有限公司执行董事张志臣为项目剪彩，工程部官员、社区代表参加仪式。

拉各斯是尼日利亚经济引擎，三号桥作为该城市最繁忙的交通要道，承载着经济发展的繁荣与希望。三号桥全长11.8公里，连接拉各斯岛与大陆，是非洲最长的桥梁之一。近年来，随着城拉各斯市人口增加与桥梁持续使用，三号桥的拥堵情况引发了当地民众广泛关注。

新修复的尼日利亚拉各斯三号桥。中国土木尼日利亚有限公司供图

提努布在致辞中称赞拉各斯三号桥桥面紧急维修项目的施工质量，经过修复的三号桥桥面平坦整洁、焕然一新，不仅提升了城市风貌，更为市民出行提供了便捷，是政府聚焦改善民生福祉的有力体现。提努布特别赞扬了中国土木作为国际企业所体现的丰富经验和专业素养，为尼日利亚交通基础设置升级及社会经济发展所带来的积极贡献。

乌马希高度评价了中国土木调拨进场积极高效、施工安排合理紧凑、工程质量精益求精，展示出了一流的国际承包商水准。他表示，三号桥车流量巨大，项目施工团队在开工后，认真编制交通导改方案，昼夜兼程进行施工，将施工期间对交通的影响尽可能降到最低，彰显了企业的高度责任感。

新修复的尼日利亚拉各斯三号桥鸟瞰图。中国土木尼日利亚有限公司供图

项目执行过程中，中国土木尼日利亚有限公司严格落实项目精细化管理要求，项目团队克服了业主提供原始资料缺失、施工工期紧张、旱季气温炎热等困难，联同设计院现场考察出具修复图纸，结合实际交通情况合理安排左右幅施工时间，既在工期计划内高质量完成修复工程，又将施工管制对交通的影响控制到最低。

张志臣表示，中国土木将继续秉承“勤奋、诚信、坚韧”的企业精神，以新质生产力塑造高质量发展优势，继续为中尼合作添砖加瓦。

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