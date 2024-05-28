人民网河内5月27日电 （记者杨晔）越南外贸大学2024年华语辩论赛总决赛26日在河内举行，本届辩论赛主题是“爱：拥抱差异，与世相连”。来自外贸大学（风信子队、水星队）、河内大学（翱翔队）、外交学院（星星之火队）、河内国家大学下属外国语大学（从容应队）、菲尼卡大学（海鲜队）等五所越南高校的6支代表队入围了总决赛。

辩论赛开始前，越方评委和各参赛高校中文系学者接受献花。人民网记者 杨晔摄

比赛现场，各支代表队围绕相关辩题展开激烈辩论，为现场观众呈现了精彩的知识与口才比拼，展现出越南高校中文专业大学生良好的中文水平，最终，外贸大学风信子队荣获冠军，河内国家大学下属外国语大学从容应队和菲尼卡大学海鲜队分获亚军和季军。

本届比赛由外贸大学、外贸大学中文系和外贸大学中文俱乐部主办。外贸大学华语辩论赛已成功连续举办多届，旨在为越南热爱中文的大学生提供具有高质量的学术交流平台与中文学习技能展示舞台。

外贸大学中文系主任黎光创，外贸大学团委书记武春禄，越南中国商会秘书长吕疆，越南中国商会副秘书长石诗慈，外贸大学中文系副主任黎清垂杨，河内国家大学下属外国语大学中文系副教授范玉涵，越南商业大学中文系副主任丁氏秋香，河内大学中文系教研室副主任裴琼芸，越南社会科学翰林院中国所学者裴氏秋贤，外交学院中文系副主任陈玉宁、菲尼卡大学中文系教师陈氏惠，外贸大学中文俱乐部主任阮氏秋荷，以及中越两国企业界嘉宾和越南高校学子300余人参加了活动。

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