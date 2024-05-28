人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

越南外贸大学2024年华语辩论赛总决赛在河内举行

2024年05月28日10:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网河内5月27日电 （记者杨晔）越南外贸大学2024年华语辩论赛总决赛26日在河内举行，本届辩论赛主题是“爱：拥抱差异，与世相连”。来自外贸大学（风信子队、水星队）、河内大学（翱翔队）、外交学院（星星之火队）、河内国家大学下属外国语大学（从容应队）、菲尼卡大学（海鲜队）等五所越南高校的6支代表队入围了总决赛。

辩论赛开始前，越方评委和各参赛高校中文系学者接受献花。人民网记者 杨晔摄

辩论赛开始前，越方评委和各参赛高校中文系学者接受献花。人民网记者 杨晔摄

比赛现场，各支代表队围绕相关辩题展开激烈辩论，为现场观众呈现了精彩的知识与口才比拼，展现出越南高校中文专业大学生良好的中文水平，最终，外贸大学风信子队荣获冠军，河内国家大学下属外国语大学从容应队和菲尼卡大学海鲜队分获亚军和季军。

本届比赛由外贸大学、外贸大学中文系和外贸大学中文俱乐部主办。外贸大学华语辩论赛已成功连续举办多届，旨在为越南热爱中文的大学生提供具有高质量的学术交流平台与中文学习技能展示舞台。

外贸大学中文系主任黎光创，外贸大学团委书记武春禄，越南中国商会秘书长吕疆，越南中国商会副秘书长石诗慈，外贸大学中文系副主任黎清垂杨，河内国家大学下属外国语大学中文系副教授范玉涵，越南商业大学中文系副主任丁氏秋香，河内大学中文系教研室副主任裴琼芸，越南社会科学翰林院中国所学者裴氏秋贤，外交学院中文系副主任陈玉宁、菲尼卡大学中文系教师陈氏惠，外贸大学中文俱乐部主任阮氏秋荷，以及中越两国企业界嘉宾和越南高校学子300余人参加了活动。

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部