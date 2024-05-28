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云南省昆明市友好代表团访问泰国并举办中国（昆明）—泰国产业合作推介会

2024年05月28日10:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月27日电 （记者孙广勇）5月17日，中国（昆明）—泰国产业合作推介会在泰国曼谷举行，上百位企业、商协会、机构的负责人和代表齐聚一堂，共商合作、共谋发展。

云南省委常委、昆明市委书记刘洪建向与会嘉宾介绍了昆明的发展优势和有利条件。他表示，昆明拥天时、据地利、得人和，具有得天独厚的资源禀赋、内联外通的区位条件、兼容并蓄的人文环境，是中国面向南亚东南亚的开放前沿，也是中国与南亚东南亚国家交往交流的重要枢纽。诚邀泰国各界朋友到昆明感受春城魅力、共享发展良机、同创美好未来，并表示昆明将为广大企业提供精准的政策支持、高效的政务服务、有力的要素保障，实现优势互补、互利共赢。

刘洪建于5月16日至20日率昆明市友好代表团访问泰国。访问期间，刘洪建拜会了泰国副总理兼交通部长素里亚，围绕加强铁路互联互通、降低物流成本、提高运输效率等方面进行了充分沟通。双方表示，将共同推动交通基础设施加快建设、高效联通，不断提升铁路运输通行效率和便利化水平，为两国经贸往来和地区发展提供有力支撑。

刘洪建还会见了泰国国家贸易代表、总理顾问娜丽蒙·平优信瓦，双方认为，昆明和泰国往来密切、贸易频繁，可以在良好合作基础上，充分发挥各自优势，进一步加强经贸合作和友好交往，推动在更宽领域务实合作取得更加丰硕成果。

在前往拉廊府访问期间，刘洪建与泰国码头总局副局长阿普瑟塔·平素万举行座谈，双方表示将进一步沟通对接，积极推进交通和物流基础设施互联互通，深化政策沟通、贸易畅通，促进互惠互利、共同发展。在清迈访问期间，刘洪建会见了清迈府府尹尼拉特·邦西蒂塔翁、清迈市市长阿萨尼·布拉努帕空，聚焦旅游合作进行了友好交流。两地将加强旅游政策沟通、旅游线路共建、旅游市场共享，共同开展旅游宣传推介，深化友城合作，携手实现共同发展。

(责编：燕勐、杨牧)

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