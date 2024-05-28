创价学会会长原田稔及青年代表团向中国人民抗日战争纪念馆敬献花篮。中国人民抗日战争纪念馆供图

人民网北京5月28日电（记者张丽娅 陈思）5月26日，日本创价学会青年代表团一行100人走进中国人民抗日战争纪念馆，敬献花篮并默哀。

创价学会青年代表团敬献的花篮上，写有“愿日中金桥万古长青”。人民网记者 陈思摄

创价学会会长原田稔介绍说，二战期间，创价学会因坚决反对战争，第一任会长牧口常三郎被日本军政府逮捕入狱，并在狱中悲惨逝世，第二任会长户田城圣也度过了两年的狱中生活。第三任会长池田大作继承发扬牧口和户田两位前任会长的精神，倡导和平，持续推动中日友好交流事业。

创价学会会长原田稔（中）与青年代表团成员访问中国人民抗日战争纪念馆。人民网记者 陈思摄

原田稔表示，今年是池田大作名誉会长首次访华50周年，我们将继承和发展日中友好事业，将无数先人坚守的“不战之魂”传承下去。

创价学会青年代表团成员在中国人民抗日战争纪念馆参观。人民网记者 陈思摄

青年代表团跟随讲解参观了《伟大胜利 历史贡献》主题展览，详细了解了中国人民抗日战争的历程。创价学会事务中心职员局人事部职员仲岛美那子在参观结束后说：“我认为这是一段日本人都应该学习的历史。展览中的照片给我留下了深刻印象，我会铭记在心，践行创价学会所倡导的‘和平’理念。”创价学会新潟县事务局职员利根川光雄说：“通过展览我深刻体会到了战争的残酷。不管哪个时代，在战争中最痛苦的都是普通民众。作为一名热爱和平的青年，我希望能和中国朋友携手友好下去。”

创价学会青年代表团成员在中国人民抗日战争纪念馆参观。人民网记者 陈思摄

创价学会青年代表团成员在中国人民抗日战争纪念馆参观。人民网记者 陈思摄

此次创价学会青年代表团应中国人民对外友好协会和中日友好协会邀请，在中日两国《关于加强青少年交流的备忘录》项目框架下来华访问交流。中国人民抗日战争纪念馆是代表团此访的第一站，未来一周，代表团将在北京参观故宫、与中国大学生畅谈，并将前往天津、新疆、广东等地开展多项交流活动。

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