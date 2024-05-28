人民网约翰内斯堡5月27日电 （记者邹松）5月20日，“中国援桑给巴尔医疗队派遣60周年纪念”图片展开幕仪式在桑给巴尔纳兹莫加医院举行，共展出1周。本次图片展由中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队主办，通过26幅展板呈现了中国援桑给巴尔医疗队派遣60年来的全景历史，回顾了中国援桑医疗队在桑工作的历程。

纳兹莫加医院院长（左三）受邀观看图片展。中国援桑医疗队供图

2024年是中国援桑给巴尔医疗队派遣60周年。截至2023年12月，已累计派出33批医疗队，共816人，诊疗患者超过770万人次。一批又一批援外医疗队队员发扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，全心全意为当地人民提供优质医疗服务，为深化两国人民友谊、构建人类卫生健康共同体作出贡献。

图片展分为光辉历程、医疗合作、人员培训、深厚友谊、我们在路上，共五大板块，回顾了医疗队60年来的光辉历程。通过一幅幅生动的图片和简洁的文字说明，展览全面展示了中国援桑给巴尔医疗队在当地所取得的显著成就和积极贡献。

队长蒋国庆向当地市民讲解医疗队在桑工作历程。中国援桑医疗队供图

纳兹莫加医院院长穆希丁受邀观看图片展，他在开幕仪式发言称，“中国援桑给巴尔医疗队多年来为我们的医疗事业作出了巨大贡献。他们不仅带来了先进的医疗技术和设备，还培养了大量本地医务人员，极大地提高了我们的医疗水平”。

本次图片展还吸引了当地政府官员、媒体记者、医疗界人士和居民前来参观。大家纷纷表示，通过展览不仅了解到中国医疗队在桑给巴尔的卓越贡献，也看到了双方在医疗合作领域的巨大潜力。许多参观者在展板前驻足，仔细阅读每一幅图片和文字说明，感叹中国医疗队员们的辛勤付出和专业精神。

纳兹莫加医院院长（左三）和部分队员合影。中国援桑医疗队供图

当地的一位居民福特曼说：“中国医疗队60年来一直为我们提供医疗帮助，我们和中国医疗队有着很深的友谊，无法用语言表达对中国政府和中国人民的尊敬和感谢！”

医疗队队长蒋国庆表示，此次图片展不仅是对中国援桑给巴尔医疗队60年光辉历程的回顾，它更是一个崭新的起点，是对未来合作的展望。通过这次展览，中桑人民加深了了解，巩固了友谊，为构建更加紧密的中非命运共同体和人类卫生健康共同体奠定了基础。

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