新华社北京5月27日电（记者 王嘉轩）在阿联酋迪拜老城触摸岁月留下的痕迹，在沙特利雅得“世界之崖”感受大自然的鬼斧神工，在约旦瓦迪拉姆沙漠置身于“火星地貌”……近年来，阿拉伯国家旅游目的地受到中国游客更多关注与青睐。

阿拉伯民间故事集《一千零一夜》也被译作《天方夜谭》，其中，“天方”指代古代阿拉伯地区。随着中国游客赴阿出境游热度持续走高，曾经神秘的阿拉伯国度逐渐变得不再遥远。

5月6日，国航北京至利雅得直飞首航航班抵达沙特阿拉伯利雅得哈立德国王机场。新华社记者 王海洲 摄

4月中旬，中国内地至沙特阿拉伯首条定期直飞客运航线正式开通。来自福建的王先生利用“五一”假期去了沙特游玩。他说：“一直想看看埃尔奥拉的沙漠绿洲，感受异域文化，直飞航班的开通让我不再犹豫。”

今年以来，中国游客赴阿拉伯国家旅游数量大幅增加。从事旅游行业近十年的埃及导游阿麦德说：“过去每年偶尔会接待几个来自中国的旅行团，今年以来基本每个月都有中国游客团，在冬季和春节假期游客尤其多。”

携程研究院行业分析师方泽茜介绍，埃及、阿联酋等阿拉伯国家的人文景点和观光度假线路备受中国游客喜爱，迪拜、阿布扎比、开罗、利雅得等城市成为赴阿拉伯出境游的热门目的地。

1月24日，商贩骑骆驼离开埃及吉萨金字塔景区。新华社记者 隋先凯 摄

中国同阿拉伯国家关系不断走深走实，双方旅游领域交流合作结出累累硕果。摩洛哥、阿联酋、卡塔尔、突尼斯近年来对中国公民实施免签入境政策；在中阿合作论坛第九届部长级会议通过的《中国－阿拉伯国家合作论坛2020年至2022年行动执行计划》中，中阿双方共同强调愿继续拓展旅游合作；2022年首届中阿峰会上提出的中阿务实合作“八大共同行动”中的文明对话共同行动，将推动500家中阿文化和旅游企业开展合作，为阿国培养1000名文化和旅游人才。

近期，突尼斯、沙特、约旦等阿拉伯国家纷纷在中国多地举办旅游路演活动。“很高兴看到中国游客在来到突尼斯后对我们的美景、美食感兴趣。”来华参加旅游推介活动的突尼斯国家旅游局局长赫米·哈辛说，突尼斯希望成为中国出境游的重要旅游目的地，为吸引更多游客，将加快推进突尼斯航空公司开通直飞中国的航班，并培养更多掌握中文、熟悉中国文化的本土导游，让中国游客宾至如归。

2023年1月20日，游客在约旦佩特拉古城游览。新华社记者冀泽摄

中阿在旅游人才培养方面保持良好合作。中央文化和旅游管理干部学院相关负责人介绍，学院高度重视面向阿拉伯国家开展涉外培训工作，近5年来已围绕文化旅游融合发展等方面举办多期培训班，累计培训近200名阿拉伯国家旅游从业人员。

中阿文化和旅游合作研究中心于2023年揭牌成立，致力于推动中阿文化和旅游领域交流与合作进一步机制化、常态化。中心主任侯宇翔表示，从长期看，中阿将通过旅游增进互识互信，推动文明交流互鉴，构建面向新时代的中阿命运共同体。

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