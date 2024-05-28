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第77届世界卫生大会在日内瓦开幕

2024年05月28日08:35 | 来源：新华网
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新华社日内瓦5月27日电（记者曾焱 石松）第77届世界卫生大会27日在瑞士日内瓦开幕，本届大会主题是“一切为了健康，人人享有健康”。

这是5月27日在瑞士日内瓦拍摄的第77届世界卫生大会现场。新华社记者 连漪 摄

这是5月27日在瑞士日内瓦拍摄的第77届世界卫生大会现场。新华社记者 连漪 摄

本届世卫大会为期6天。大会期间，与会代表将批准世界卫生组织第14个工作总规划，这将是世卫组织2025年至2028年的全球卫生战略，旨在应对气候变化、老龄化、移民和科技进步等趋势对健康和福祉的影响。与会代表还将就“大流行协定”的起草和《国际卫生条例》的修订等进行审议磋商，并就气候与卫生、世卫组织在突发卫生事件中的工作、传染性疾病、非传染性疾病、心理健康、妇女健康和世卫组织改革等一系列优先事项做出决定。

联合国秘书长古特雷斯在大会开幕式上发表视频讲话说，全球公共卫生正面临重重危机：超过2000万儿童未能接种常规疫苗；与全球气候变暖有关的登革热和其他疾病病例不断增加；仅今年就有20多个国家暴发霍乱疫情。

古特雷斯说，本届世卫大会是应对全球诸多卫生挑战的一次机会，同时也是重振国际架构、建立所需体系以应对未来危机的一次机会。

5月27日，在瑞士日内瓦，世卫组织总干事谭德塞（左二）在第77届世界卫生大会上致辞。新华社记者 连漪 摄

5月27日，在瑞士日内瓦，世卫组织总干事谭德塞（左二）在第77届世界卫生大会上致辞。新华社记者 连漪 摄

世卫组织总干事谭德塞在致辞中说，至少有140个国家在宪法中承认健康权。然而，在世界各地，健康权往往无法实现或受到威胁。全球约有一半人口未完全被基本医疗服务覆盖，约20亿人因自付医疗费用而面临经济困难。在新冠疫情之前，世界就已经偏离了可持续发展目标中与健康相关的目标轨道。“现在，我们落后得更远。从现在到2030年，我们必须竭尽全力，尽可能地实现可持续发展目标。”

谭德塞表示，促进和保护健康让世界受益，开展全球卫生合作符合所有国家利益。世卫组织将努力让所有人达到尽可能高的健康水平。

世界卫生大会是世卫组织最高决策机构，通常每年5月在日内瓦举行会议。大会主要职能是决定世卫组织的政策、审查和批准预算方案等。

(责编：曹欣悦、崔越)

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