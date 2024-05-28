新华社阿布扎比5月27日电 心相近｜“把友谊的种子根植在心里”——习近平主席给阿联酋中小学生的复信架起友谊、理解与合作的桥梁

新华社记者苏小坡 张代蕾 张远

“习爷爷的话语充满感情与智慧，深深打动了我。”“收到习爷爷的复信，我太自豪了！”27日上午，阳光洒满阿联酋阿布扎比哈姆丹学校校园，孩子们用中文表达着欣喜，脸上洋溢着快乐与兴奋。

近日，阿联酋中文教学“百校项目”示范校哈姆丹学校和亚斯学校40名中小学生代表分别用中文致信习近平主席，表达对中国文化的向往和热爱，立志做中阿友好的使者。习近平主席在复信中勉励他们学好中文、了解中国，“把友谊的种子根植在心里，为开创中阿关系更加美好的明天贡献力量”。

字字句句都是真情流露

习近平主席在复信中表示，我读了你们每个人的信，从字里行间、画里画外感受到了大家对中国文化的热爱，对两国友好的期盼。

阿联酋中文教学“百校项目”执行负责人法蒂玛·艾哈迈德·巴斯塔基在接受新华社记者采访时表示，孩子们在信中写下他们对阿中各领域友好合作的感受，表达对两国友谊长青的美好祝愿，“字字句句都是对中国的真情流露”。

在精心制作、图文并茂的信笺里，孩子们一笔一划书写自己的心里话，童心与真情跃然纸上。

有“小导游”热情邀请习爷爷到阿联酋，想带习爷爷品尝地道的阿联酋美食；有“体育迷”想和习爷爷一起踢场足球赛；有“太空迷”天真地询问习爷爷月亮上是不是住着嫦娥和小白兔；还有“大熊猫粉”希望能在阿联酋动物园看到大熊猫，“最好是两只，一只太孤单”，连名字都想好了，“我们会叫它们‘合合’‘美美’，寓意中国和阿联酋合作共赢，美美与共”。

哈姆丹学校6年级的学生哈姆丹在信中写道：“今年，中国和阿联酋手拉手40年了。”他向习爷爷表达自己的心愿——将来“成为阿联酋驻华大使”。收到复信后，他特别激动和感动，“恨不得明天就去中国”。“如果未来我成为阿联酋驻华大使，我想促进阿联酋和中国在科技，特别是航天领域的交流和合作，希望我们两国的宇航员能一起探索宇宙。”

习近平主席在信中鼓励孩子们长大后到中国读大学。中文名“朱婉儿”的12年级学生朱韦雷娅说，这更坚定了她去中国留学的想法。“我最想去北京，看长城、故宫和天安门，想和同龄人交流各自国家的文化和美食。”她还邀请习爷爷再次访问阿联酋，“我想给您当向导，带您去看一看阿联酋美丽的风景。”

亚斯学校5年级学生穆罕默德在给习近平主席的信中说，自己的学校组织了春节等文化活动，他表演的打鼓受到好评。收到复信后，他的心愿更多了，“我想去中国爬长城，也希望有机会可以当面给习爷爷表演打鼓”。

会中文带来“满满的成就感”

“能用中文同习爷爷往来书信，这感觉太酷了，我很自豪！”哈姆丹学校12年级学生阿丽雅泽亚·卡姆齐告诉记者，习近平主席在复信中欢迎他们“来中国看熊猫、登长城”，她迫不及待想要和家人一起去中国旅行，去深入了解中国社会与文化。

阿丽雅泽亚从幼儿园就开始学习中文。她在信中告诉习近平主席，自己参加了2022年“汉语桥”比赛，还拿了二等奖。她告诉记者，会中文给她带来了“满满的成就感”。

11年级学生苏丹·拉希德·扎阿比在给习爷爷的信中讲述了自己在中国的旅行经历，“中国人民的勤劳和智慧给我留下深刻印象”，也表达了自己对中国文学的热爱，希望继续学好中文，读懂更多关于中国的书。

“习爷爷的复信亲切温暖，也给我们提供了宝贵建议。”苏丹告诉记者，“我希望能再去中国，希望自己将来从事和中国有关的工作。”

6年级学生拉希德·阿里学中文不到一年。他说自己很喜欢这门语言，家人也鼓励他学好中文。在给习爷爷的信中，拉希德表达了对中国传统文化的热爱。“我会继续学习中文，阅读更多关于中国方方面面的书籍，更好了解中国”。

在即将到来的暑假里，拉希德计划和家人一起到中国旅行，“我要心里装着习爷爷的话去中国看看，认识更多中国朋友。这对我来说意义重大。”

培养更多中阿交流的使者

5年前，阿联酋中文教学“百校项目”由习近平主席同阿联酋现任总统穆罕默德共同启动。截至目前，阿联酋已有171所学校开设中文课程，7.1万名学生学习中文。

在给孩子们的复信中，习近平主席表示，“如今看到‘学中文’在阿联酋已经成为一种新风尚，培养了一批像你们这样的中阿交流小使者，我很欣慰。”

法蒂玛投身教育38年，长期致力于在阿联酋推动中文教学，是“百校项目”推动者、亲历者。法蒂玛介绍说，阿联酋教育界鼓励学生学习掌握中文，加深对中国文化的了解。近年来，每年约有400名阿联酋学生参加“汉语桥”比赛，很多人成绩不俗。

“中文教学已经为阿联酋培养出一批精通中文的人才，结出的丰硕果实为阿中世代友好夯实了根基。”法蒂玛说。2016年，时任王储、现任总统穆罕默德提出进一步扩大中文教学规模的设想。中阿两国领导人共同推动实施“百校项目”，为阿联酋中文教育奠定良好基础。

近年来，中国和阿拉伯国家持续扩大人文交往，许多国家将中文纳入国民教育体系，在高校开设中文院系，成立孔子学院。随着中文教学的推广，阿拉伯青年一代学习中文的热情日益高涨：阿联酋阿布扎比成立“汉语桥”俱乐部，通过语言、音乐课程和交流项目，为当地中文学习者提供了体验中国文化的新乐土；“唱响埃及”歌唱比赛中，既有《映山红》等中国经典歌曲，也有《夜空中最亮的星》等流行音乐……

“随着阿拉伯地区汉语学习和中国阿拉伯语学习规模扩大，中阿文明交流合作的前景也越来越广阔。”埃及知名汉学家穆赫辛·法尔贾尼接受新华社记者专访说，“习近平主席的复信，为中国与阿拉伯国家架起友谊、理解与合作的桥梁。”（参与记者：姚兵，报道员：萨利姆·菲拉斯）

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